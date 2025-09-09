Na razpis za generalnega direktorja policije za zdaj prispela ena prijava

Na posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije je za zdaj prispela ena prijava, so za STA pojasnili v uradniškem svetu. Imena kandidata niso razkrili, je pa svojo kandidaturo za STA v ponedeljek potrdil vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič.

Ministrstvo za notranje zadeve je javni natečaj objavilo konec avgusta, rok za prijavo pa je potekel v ponedeljek. Po navedbah uradniškega sveta obstaja možnost, da bodo v prihodnjih dneh prejeli še kakšno priporočeno posredovano prijavo.

Po prejemu vseh prijav bodo v uradniškem svetu preverili pravočasnost in popolnost prijav ter nadaljevali postopek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.

Kandidati za generalnega direktorja policije morajo med drugim izkazovati najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in morajo imeti najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju, piše v razpisu.

Prav tako ne smejo biti pravnomočno obsojeni ali obtoženi zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Podati mora tudi izjavo, da ni član politične stranke.

Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za pet let

Kandidati morajo predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za pet let.

Petrič je bil sicer edini prijavljeni na aprilski razpis, uradniški svet pa je ugotovil, da je za položaj primeren in izpolnjuje pogoje. A ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja je zmotila navedba uradniškega sveta, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev. Poklukar je pozval k dopolnitvi sklepa, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Ministrstvo je nato razpis ponovilo.