Na Ptuju prenovili most, ne pa tudi starega vodovoda na njem #video

Mostu so torej podaljšali življenjsko dobo in močno popravili prometno varnost za pešce in kolesarje. Pri tem pa pozabili na vodovod, ki je bil v ptujski most vgrajen leta 1958. Bo zdaj treba vse spet razdreti in narediti znova, se je spraševala Samanta Gomboc.

Konec avgusta lani so po 13 mesecih del na Ptuju znova odprli glavno prometno žilo čez Dravo. A tedaj večina niti pomislila ni, da obnovljeni most skriva neprijetno presenečenje. Vgrajen stari vodovod iz 1958, ki ga obnova mostu ni zajela. Domačini niso navdušeni, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Stari vodovod v starem mostu je v tako slabem stanju, da bi v primeru poškodbe levi breg Drave v 24 urah ostal brez pitne vode. Nova županja Nuška Gajšek odgovora, zakaj se je to zgodilo, nima. "Zakaj se je to zgodilo, mi je neznano, po drugi strani pa nepojmljivo, zato ker 160 tisoč evrov takrat ne bi smelo pomeniti takega stroška, da ga občina ne bi zmogla pokriti," je dejala.

Naložba bo zdaj dražja

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo naj bi Komunalno podjetje Ptuj in tedanje vodstvo občine obvestila, da ne bo vložila v zamenjavo vodovoda. Odgovore zdaj zahtevajo vsi. Od mestnih svetnikov do domačinov. Nihče od odgovornih vsaj v javnosti ni problematiziral tega vprašanja.

Občina zdaj rešitev išče skupaj s komunalnim podjetjem. Načrtuje gradnjo nove cevi, in to na sosednjem Puhovem mostu. Naložba pa bo temu primerno dražja.