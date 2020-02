Na Prešernovem trgu s kombijem zbil peško

Peška se je v nesreči lažje poškodovala in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, so sporočili ljubljanski policisti, ki so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Središče Ljubljane je sicer zaprto za promet, a je od 6. do 10. ure zjutraj dovoljena dostava do tamkajšnjih trgovin, lokalov in stanovanj.