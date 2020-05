Na pošto drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019

Finančna uprava RS (Furs) je danes na pošto poslala drugi sveženj 686.961 informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. Prvi paket izračunov je približno 800 tisoč zavezancev prejelo v prvih dneh aprila, tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, jo bodo najpozneje do danes prejeli vrnjeno, poroča STA.

Tistim, ki so informativni izračun dohodnine prejeli v prvem svežnju, je finančna uprava preveč plačano dohodnino začela vračati v začetku tedna, skrajni rok za vračilo pa se izteče danes.

Doslej je Furs skupaj poslal 1.485.904 informativnih izračunov. Naslednji in hkrati zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine pa bo odpremljen konec junija. Tisti, ki izračuna ne bodo dobili, so imeli lani obdavčljive dohodke in morajo napoved vložiti sami do 31. avgusta.

Foto: Metka Prezelj

V primeru, da podatki v izračunu ne držijo, mora zavezanec najpozneje do 29. junija podati ugovor. V nasprotnem to pomeni, da so storili davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Dostop do obrazca ugovora je mogoč na vseh finančnih uradih in na spletni strani Fursa. Po poročanju STA lahko zavezanci v ugovoru uveljavijo tudi posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, če tega še niso storili.

Rok za vračilo preveč plačane dohodnine izračunov, poslanih v drugem paketu, je 29. julij, tedaj se bo iztekel tudi rok za doplačilo dohodnine. V drugi sveženj je vključenih 244.063 zavezancev ali 35,5 odstotka z doplačili in 350.950 zavezancev ali 51,1 odstotka z vračili, ostali bodo brez vračila ali doplačila. V tej tranši bo skupaj za 64,22 milijona evrov doplačil in 219,72 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 263 evrov, vračila pa 626 evrov.

Prvi sveženj običajno vključuje tiste zavezance, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali, letos pa je zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom izjemoma predviden še tretji sveženj. V njem bodo informativni izračuni za tiste samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo glede na dejanske stroške.

Letos so bili v prvem svežnju v primerjavi s prejšnjimi vključeni samo tisti zavezanci, ki imajo vračilo dohodnine ali pa so brez vračila oziroma doplačila. Z vračilom jih je tako bilo 352.650, povprečni znesek vračila pa znaša 201,83 evra. Za vse skupaj to pomeni 71,18 milijona evrov vračil.

V Fursu so med drugim opozorili še na posebnost pri regresu. Izplačevalec dohodka je v povzetek obračuna lanskih dohodkov vključil podatke o izplačanem regresu v celotnem znesku izplačanega regresa, ne glede na to, da se v davčno osnovo všteva le znesek regresa, v delu, ki presega 100 odstotkov povprečne plače, preračunane na mesec za leto odmere. Povprečna plača za lani po podatkih statističnega urada znaša 1.753,84 evra.

Regres se tako ne všteva v davčno osnovo, zato je v izračunu polje dohodek prazno, v primeru če ga je zavezanec prejel do vključno 100 odstotkov povprečne plače. V nasprotnem, torej če je prejel višji regres, se v davčno osnovo všteva tisti del, ki presega 100 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih in sorazmerni del prispevkov za socialno varnost glede na delež regresa, ki se všteva v davčno osnovo. Ti podatki so vključeni v informativni izračun. V obrazložitvi izračuna je v obeh primerih to posebej pojasnjeno, še poroča STA.

V primeru, da regres za letni dopust ni bil vključen v informativni izračun dohodnine in o tem ni zapisa v obrazložitvi informativnega izračuna, pa mora zavezanec vložiti ugovor in napovedati celoten prejeti regres.