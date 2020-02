Furs na dražbi prodaja iPhone. Cena je mnoge zelo presenetila.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finančna uprava RS bo 10. marca organizirala javno dražbo mobilnih telefonov Apple, kjer bo na voljo komplet 220 zarubljenih mobilnih telefonov iPhone 7 32GB v črni barvi. Potekala bo v skladišču na Ptuju, kjer bo en dan prej možen ogled ponudbe, pred začetkom dražbe pa mora ponudnik vplačati varščino v višini desetih odstotkov izklicne cene. Izvedena bo samo v primeru, da se je udeleži vsaj en ponudnik.

Če komplet v prvem krogu ne bo prodan, bo izklicna cena v drugem krogu nižja. Foto: STA

Mobilne telefone bodo prodajali po načelu videno – kupljeno. To pomeni, da so brez garancije, prav tako pa reklamacije niso mogoče.

Več kot dvesto evrov dražji telefoni

Izklicna cena kompleta brez DDV znaša 114.400 evrov, kar pomeni več kot 634 evrov na telefon. Če ponudbo primerjamo s Telekomom Slovenije, lahko za popolnoma isti model telefona brez vezave tam odštejemo 420 evrov, v ceno pa je všteta tudi enoletna garancijska doba.

Pod objavo Finančne uprave RS na družbenem omrežju Facebook, kjer so javnost obvestili o dražbi, se je zvrstilo že kar nekaj komentarjev o previsoki izklicni ceni. Na komentarje so se nemudoma odzvali in napisali, da gre za ocenjeno vrednost izdelkov ter da bo cena v drugem krogu nižja, če komplet v prvem krogu ne bo prodan.