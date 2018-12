Na področju socialne zakonodaje so potrebne sistemske spremembe

Socialno ogroženi s svojimi stiskami pogosto trčijo ob zid prava, so opozorili na Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Moste–Polje, kjer so danes predstavili predloge sistemskih sprememb, s katerimi bi lahko pomembno vplivali na reševanje socialnih stisk najobčutljivejših družbenih skupin.

Odvetnica Nina Zidar Klemenčič, ki že več let sodeluje z ZPM Moste–Polje v projektu brezplačne pravne pomoči, je na današnji okrogli mizi Pravo ali prav kot največji problem, ki so ga zaznali skozi leta, ocenila to, da se pravo ne uporablja tako, da bi bilo prav, ampak za to, da se ljudem postavlja ovire.

"Opozarjamo, da se še vedno ukvarjamo s posledicami nepremišljenih tektonskih sprememb socialne zakonodaje izpred sedmih let in da politika vseskozi ne razume dovolj, kako usodno s tem posega v življenja otrok in družin," pravijo na ZPM Moste–Polje.

Predstavili sistemske spremembe za reševanje socialnih stisk

Zidar-Klemenčičeva je danes predstavila tudi manifest zveze oziroma predlog sistemskih sprememb. Ta manifest je tretji, ki so ga v zadnjih letih pripravili, je pojasnila in dodala, da upa, da bo bolj uspešen od predhodnih. Politiki predlagajo uveljavitev oziroma ureditev nekaterih stvari, ki bi pomembno vplivale na posameznike, ki se znajdejo v socialno najtežjih trenutkih, ko potrebujejo pomoč države.

Med drugim predlagajo spremembe v načinu odločanja centrov za socialno delo o prošnjah posameznikov za socialno pomoč in uvedbo rešitve, po kateri bi bil center za socialno delo v primeru, da odločbe ne izda v osmih dneh, prosilcu dolžan pavšal, dokler odločba ne bo izdana.

Pozivajo tudi k rešitvi stanovanjske problematike za socialno ogrožene družine. "Potrebovali bi prava socialna stanovanja za družine, za katere srednjeročno ni pričakovati, da bodo zmogle plačevati stroške," je dejala Zidar Klemenčičeva.

Po njenih besedah so stanovanjski skladi zelo naravnani proti reševanju socialnih stisk ljudi, hitro zaženejo tudi postopke deložacije neplačnikov. Pozivajo k vzpostavitvi sklada, ki bi poravnaval stroške ljudi, dokler se njihova situacija ne razreši.

Osnovna šola bi morala dejansko postati brezplačna

V pozivu tudi opozarjajo, da bi morala biti osnovna šola tudi dejansko brezplačna in da je potrebno v primeru predpisanih plačljivih vsebin zagotoviti, da bodo te za socialno šibke otroke plačane iz proračuna. Za tiste dijake, ki v svojem šolskem programu potrebujejo obvezno opremo, bi to prav tako financirali iz javnih sredstev.

"Birokracija se je tako razpasla, da ljudje omagajo, še preden pridejo do ustrezne podpore sistema," je poudarila humanitarna delavka in sekretarka na ZPM Moste–Polje Anita Ogulin. Foto: Ana Kovač

Predlagajo tudi prevetritev sistema izvršb, drugačen sistem presojanja o upravičenosti do otroških dodatkov in boljšo aktivno politiko zaposlovanja. Gre za vprašanje politične volje tistih, ki dejansko lahko odločajo, je danes opozorila Zidar Klemenčičeva.

Državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki je sodelovala v današnji razpravi na ZPM Moste–Polje, se je zavezala, da bo sporočila iz manifesta skušala prenesti do predsednika vlade Marjana Šarca in ministrice za pravosodje Andreje Katič.

Ogulinova: Birokracija se je tako razpasla, da ljudje omagajo

Humanitarna delavka in sekretarka na ZPM Moste-Polje Anita Ogulin je ob tem poudarila, da "je vse mogoče, če se hoče". Kot je opozorila, starši danes pravno pomoč potrebujejo že za pridobitev otroškega dodatka: "Birokracija se je tako razpasla, da ljudje omagajo, še preden pridejo do ustrezne podpore sistema. Ko pa sistem zazna posameznika, je ta deležen toliko obremenitev, da jih sam ne zmore."

Zidar-Klemenčičeva v okviru projekta Botrstvo že osem let sodeluje pri brezplačni pravni pomoči. V tem času so pomoč nudili več kot tri tisoč posameznikom in družinam v socialni stiski. Danes je napovedala nadgradnjo brezplačne pravne pomoči v enotno pravno točko, na kateri bodo trikrat na teden nudili pravno svetovanje.