Ljudje so pripravljeni delati, a za dostojno plačilo #video

Mnogo družinam v stiski bi 300 evrov več na leto, za toliko želi ministrica zvišati minimalno plačo, pomenilo ogromno. V Karitasu opozarjajo: ljudje delajo poln delovni čas, pa vseeno ne morejo preživeti brez dodatkov. Na Zvezi prijateljev mladine pa: ljudje so pripravljeni delati, a za dostojno plačilo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

[video: 67635 / ]

Na razglašenost vladne koalicije kaže tudi predlog ministrice iz stranke Socialnih demokratov Anje Kopač Mrak, ki predlaga 4,7-odstotno povišanje minimalne plače. V SMC so za to izvedeli kar na tiskovni konferenci.

Obrtniki in podjetniki zavračajo zvišanje najnižjih plač. "Čeprav gre le za 25 evrov več na mesec, bi nas to nevarno obremenilo. Naj država najprej zniža svoje davke na plače," so dejali.

A 300 evrov na leto več bi za številne družine v stiski pomenilo ogromno. V Karitasu opozarjajo: ljudje delajo poln delovni čas, pa vseeno ne morejo preživeti brez dodatkov. Na Zvezi prijateljev mladine pa: ljudje so pripravljeni delati, a za dostojno plačilo, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

Enkrat neobremenjeno v trgovino

"Njihov mesečni prihodek je tako nizek, da res ne zmorejo plačati niti najosnovnejših položnic, torej stanarine, elektrike, vode in podobnega. Kje so preostali življenjski stroški," se je vprašala Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje.

Prepričana je, da bi za družine 25 dodatnih evrov na mesec pomenilo, da gredo enkrat neobremenjeno v trgovino.

"Absolutno je dvig potreben, seveda je pa potrebna tudi pravična in poštena aktivacija vsem, ki ta trenutek ponujajo ljudem delo. Naj bodo za delo, ki ga bodo opravljali, pošteno plačani," je še sklenila Ogulinova.