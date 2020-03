Našli pogrešano petletnico

Na območju Trstenika v občini Kranj se je dopoldan izgubila petletna deklica. Deklico so dobro uro za tem že našli živo in zdravo, je sporočila policija.

Kot so dopoldan sporočili gorenjski policisti, so otroci v spremstvu odraslih šli na sprehod v gozd. Pri tem pa se je petletna deklica izgubila. Policisti so takoj sprožili iskalno akcijo, v iskanje je bil vključen tudi policijski helikopter. Deklico so po dobri uri našli.