Na Obali zimsko spanje odpade #video

Čeprav smo komaj 2. januarja, je marsikdo že prelomil novoletno zaobljubo. V gostinstvu in turizmu na Obali pa pravijo: prelaganja in zavlačevanja s pomembnimi odločitvami si mi ne smemo privoščiti, sicer ne preživimo sezonsko mrtve zime.

Redka svetla izjema za turizem na Obali pozimi so prav novoletni prazniki. Zasedenost hotelov na silvestrovo je bila naravnost odlična, 78-odstotna, so poročali na Planet TV. Na najdaljšo noč je na Obali prespalo skoraj 5.000 turistov, v vsem decembru skupaj pa 55 tisoč, malenkost več kot lani.

Odgovore na vprašanje, kako v tem poslu preživeti od takrat, ko se praznične lučke ugasnejo, pa vse do poletne sezone, je poiskal dopisnik Planet TV z Obale Andrej Peroša.

Silvestrovanje v Občini Piran je pustilo sladek priokus tudi v Casinoju Portorož. "Na avtomatih najraje igrajo tudi mlajši. Če bi jih še sto kupili, jih ne bi bilo dovolj," pravi Vesna Stojnič, vodja marketinga Casinoja Portorož.

Kako te turiste prepričati, da se vrnejo in da se lahko sprostijo ter zabavajo tudi pozimi, je največji izziv. Lokalne dobrote so zagotovo en način. Drug način, ki polni hotel Piran, je poseben odnos do gostov. "Posvečamo se vsakemu gostu posebej," pravi Aleksander Pinter, vodja hotelov Eurotas.

Kako goste prepričati, da se vrnejo v vseh letnih časih?

Že dva dni po silvestrovanju je obiskovalcev tako v mestu kot ob morju občutno manj. Turisti se v piranski občini v povprečju zadržijo od dva do tri dni. In v tem času jih je treba prepričati, da se vrnejo v vseh letnih časih. Tudi tako, da avstrijskemu gostu odkleneš vrata na hotelsko teraso. Takšna gesta Aleksandru Pinterju vzame le nekaj minut, gost pa to nagradi s pogostejšim obiskom. "Trudimo se, da se vračajo tudi njihovi otroci," pravi.

Portorož in Piran torej ne zaživita samo med prazniki in ko posije sonce. V Casinoju Portorož vidijo priložnost ravno v tem, da pozimi v večernih urah, ko mesto zaspi, njihova vrata ostajajo odprta. Odgovor na vprašanje, kako obalno mesto preživi, ko ugasnejo praznične lučke, je: zimsko spanje odpade.