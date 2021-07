Zastoji: na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško čakajo več kot dve uri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi julijski petek je prinesel precej gneče na nekaterih cestah, ki vodijo proti morju, predvsem na Hrvaško. Po podatkih prometno-informacijskega centra so čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško v obe smeri ponekod tudi več kot dve uri.

Na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov. Vozniki lahko pričakujejo daljše čakalne dobe zaradi postopkov preverjanja dokumentacije, vezane na covid-19, ki potnikom omogoča vstop in izstop iz države.

Po podatkih spletne strani promet.si vas trenutno najdaljše čakalne dobe čakajo na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je proti Hrvaški dva kilometra dolg zastoj osebnih vozil. Za izstop iz države vozniki tam čakajo več kot dve uri, za vstop v Slovenijo pa med eno in dvema urama.

Na mejnem prehodu Dobovec se za izstop čaka dve uri, na Jelšanah in Starodu do 30 minut, na mejnih prehodih Metlika, Zgornji Leskovec in Novokračine pa prav tako okoli pol ure.

Pri prometno-informacijskem centru za državne ceste svetujejo, da v izogib nevšečnostim pred potjo proti meji preverite stanje.

Hrvaška za vstop v državo od 1. julija zahteva zeleno digitalno potrdilo, drugo dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti, tretja možnost pa je negativni hitri ali PCR-test. Foto: Guliverimage

Kaj potrebujete za vstop na Hrvaško?

Hrvaška za vstop v državo od 1. julija zahteva zeleno digitalno potrdilo, drugo dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti, tretja možnost pa je negativni hitri ali PCR-test.

Potniki, ki nimajo digitalnega covidnega potrdila, bodo lahko še naprej vstopali na Hrvaško tako s potrdili o preboleli bolezni covid-19 in končanem cepljenju proti covid-19 kot tudi z negativnim testom na novi koronavirus, je v sredo pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite. Hitri test ne sme biti starejši kot 48 ur, test PCR pa 72 ur.