Na nebu oblaki, na cesti pozor pred poledico

Pred nami je oblačen dan, v vzhodnih krajih lahko zjutraj in dopoldne rahlo rosi, poledica ni izključena. Dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Ponedeljek bo pretežno oblačen. V vzhodnih krajih lahko zjutraj in dopoldne rahlo rosi, izključen ni niti pojav poledice. Popoldne se bo oblačnost na zahodu trgala. Jutranje temperature bodo od –5 do –1, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Tudi v sosednjih pokrajinah se bo oblačnost povsod povečala, predvsem na zahodu Madžarske in na severu Hrvaške bodo prehodno mogoče rahle padavine. Popoldne se bo v sosednjih krajih Italije zjasnilo.

V torek tudi dežne kaplje

V torek bo na vzhodu pretežno oblačno, zjutraj bo mogoča kakšna dežna kaplja. Drugod bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo večji del dneva vztrajala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V krajih vzhodno od nas bo večinoma oblačno in suho, drugod bo delno jasno.

V sredo in četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja.