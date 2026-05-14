Na naših cestah več vojaških vozil

Ob zaključku usposabljanja na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes med 7. in 15. uro povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice.

V petek pa bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Povečan vojaški promet je v luči mednarodne vojaške vaje Ramstein Guard 2026. Namen vaje je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti Slovenske vojske v razmerah elektronskega motenja radarjev, komunikacijskih sredstev ter sistemov poveljevanja in kontrole. Ključne aktivnosti vaje bodo usmerjene v pravilno ukrepanje in boj proti elektronskim motnjam v realističnih razmerah.