Četrtek, 14. 5. 2026, 6.24
28 minut
Na naših cestah več vojaških vozil
Ob zaključku usposabljanja na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes med 7. in 15. uro povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice.
V petek pa bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora, so sporočili z ministrstva za obrambo.
Povečan vojaški promet je v luči mednarodne vojaške vaje Ramstein Guard 2026. Namen vaje je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti Slovenske vojske v razmerah elektronskega motenja radarjev, komunikacijskih sredstev ter sistemov poveljevanja in kontrole. Ključne aktivnosti vaje bodo usmerjene v pravilno ukrepanje in boj proti elektronskim motnjam v realističnih razmerah.