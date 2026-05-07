Na tej relaciji pričakujte premike vojaških vozil

V petek bo predvidoma med 7. in 10. uro iz smeri Maribora in Novega mesta proti Postojni občasno povečan promet vojaških vozil zaradi začetka usposabljanja na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Povečan vojaški promet je v luči mednarodne vojaške vaje Ramstein Guard 2026. Namen vaje, ki bo do petka potekala tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti Slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva.

Namen vaje je še uriti in razvijati zmogljivosti v razmerah elektronskega motenja radarjev, komunikacijskih sredstev ter sistemov poveljevanja in kontrole. Ključne aktivnosti vaje bodo usmerjene v pravilno ukrepanje in boj proti elektronskim motnjam v realističnih razmerah.

Premik vozil Slovenske vojske iz Postojne nazaj v matične enote je načrtovan za 14. in 15. maj, so še sporočili z obrambnega ministrstva.