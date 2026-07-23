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Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
23. 7. 2026,
17.36

Osveženo pred

7 minut

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Natisni članek
Su-57 Suhoj Rusija Moskva

Četrtek, 23. 7. 2026, 17.36

7 minut

Rusko najsodobnejše letalo strmoglavilo nad Moskvo

Avtor:
A. Ž.

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Su-57 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Rusko lovsko letalo je strmoglavilo v bližini prestolnice Moskve. Do nesreče je prišlo kmalu po vzletu, pilot pa se je varno katapultiral, je ruskim tiskovnim agencijam sporočilo rusko obrambno ministrstvo v Moskvi.

"Letalo je strmoglavilo na nenaseljenem območju; na tleh ni škode," je zapisano v izjavi. Po poročanju medijev je šlo za sodobno letalo Su-57.

So ga Rusi po nesreči sestreli sami?

Kot piše švicarski medij Watson, oblasti uradno preiskujejo nesrečo kot morebitno tehnično okvaro. Vendar pa je ruski vojaški bloger Vladimir Romanov namignil, da je lovsko letalo sestrelila prijateljska zračna obramba. Za to trditev ni predložil nobenih dokazov.

Su-57 je rusko večnamensko lovsko letalo, ki ga proizvaja podjetje Suhoj in je v serijski proizvodnji od leta 2019. Uporablja se lahko tako za zračne boje kot za napade na kopenske cilje. Moskva je Su-57 uporabila v vojni proti Ukrajini. Izdelanih je bilo le nekaj deset teh letal, zato je ta izguba znatna.

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