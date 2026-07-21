Zaradi ropov, izsiljevanja in nasilništva v Mariboru pridržali tri državljane BiH

Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli tri državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo dveh ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik mariborskega okrožnega sodišča je zoper dva osumljenca odredil pripor.

Osumljenci so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, prek katerega so komunicirali s tremi oškodovanci, pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so nato od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim odvzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli.

Mlajši moški, ki so jih v preteklosti že obravnavali

Kot so pojasnili na policiji, gre za mlajše moške, stare 19, 20 in 21 let, pri čemer so enega od osumljenih v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj. Pri osumljencih so opravili hišne preiskave, v katerih so jim zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Po zaključku predkazenskega postopka so vse tri zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je zoper njih najprej odredil sodno pridržanje, naslednji dan pa zoper dva osumljenca odredil pripor, so še dodali na mariborski policijski upravi.