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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
21. 7. 2026,
8.33

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goljufija policija Maribor rop izsiljevanje Bosna in Hercegovina

Torek, 21. 7. 2026, 8.33

5 minut

Zaradi ropov, izsiljevanja in nasilništva v Mariboru pridržali tri državljane BiH

Avtorji:
A. P. K., STA

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slovenska policija, policaj, policaja | Kot so pojasnili na policiji, gre za mlajše moške, stare 19, 20 in 21 let, pri čemer so enega od osumljenih v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj. | Foto STA

Kot so pojasnili na policiji, gre za mlajše moške, stare 19, 20 in 21 let, pri čemer so enega od osumljenih v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj.

Foto: STA

Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli tri državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo dveh ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik mariborskega okrožnega sodišča je zoper dva osumljenca odredil pripor.

Osumljenci so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, prek katerega so komunicirali s tremi oškodovanci, pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so nato od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim odvzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli.

Mlajši moški, ki so jih v preteklosti že obravnavali

Kot so pojasnili na policiji, gre za mlajše moške, stare 19, 20 in 21 let, pri čemer so enega od osumljenih v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj. Pri osumljencih so opravili hišne preiskave, v katerih so jim zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Po zaključku predkazenskega postopka so vse tri zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je zoper njih najprej odredil sodno pridržanje, naslednji dan pa zoper dva osumljenca odredil pripor, so še dodali na mariborski policijski upravi.

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