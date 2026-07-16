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Avtor:
R. K.

Četrtek,
16. 7. 2026,
20.12

Osveženo pred

3 minute

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zavetišče za živali Maribor mačja kuga

Četrtek, 16. 7. 2026, 20.12

3 minute

Izredne razmere v mariborskem zavetišču za živali: izbruhnila je mačja kuga

Avtor:
R. K.

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zavetišče za zapuščene živali Ljubljana Gmajnice. mačka mačke psi | Mačja kuga je izjemno nalezljiva virusna bolezen, ki za ljudi in druge živali ni nevarna.  | Foto Bojan Puhek

Mačja kuga je izjemno nalezljiva virusna bolezen, ki za ljudi in druge živali ni nevarna. 

Foto: Bojan Puhek

V Zavetišču za živali Maribor, ki ga upravlja podjetje Snaga Maribor, so potrdili pojav mačje kuge. Zaradi izrednih epidemioloških razmer in popolne zasedenosti nastanitvenih kapacitet za mačke so sprejem novih mačk začasno ustavili. Izjema so le bolne in poškodovane mačke, ki potrebujejo nujno veterinarsko oskrbo. V tem času občane prosijo za pomoč pri oskrbi zapuščenih mačk.

V mariborskem zavetišču za živali so potrdili pojav izjemno nalezljive mačje panlevkopenije oziroma mačje kuge. Ker zdravila za bolezen ni, je cepljenje edina zaščita. V zavetišču je trenutno 71 mačk, od tega je le pet popolnoma zdravih, 17 mačjih mladičev pa je zaradi bolezni že poginilo. Virus za ljudi in druge živali sicer ni nevaren.

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe in zagotavljanja ustreznih pogojev za zdravljenje ter oskrbo obolelih živali v zavetišču izvajajo poostrene biovarnostne ukrepe skladno s strokovnimi veterinarskimi smernicami.

Vse namestitve so zasedene

Ob popolni zasedenosti mačjih namestitvenih prostorov zavetišče ne more več zagotavljati ločenih nastanitvenih kapacitet za nove živali, kar bi ob sprejemu dodatnih mačk predstavljalo nesprejemljivo tveganje za širjenje bolezni ter bi lahko ogrozilo zdravje in dobrobit vseh nastanjenih živali, pojasnjujejo na Snagi Maribor. Dodajajo, da bi bil sprejem novih mačk v takšnih razmerah v nasprotju s temeljnimi načeli zagotavljanja dobrobiti živali in izvajanja biovarnostnih ukrepov.

Izjema so le nujni primeri, pri katerih je neposredno ogroženo življenje živali oziroma obstajajo druge izjemne okoliščine, o katerih na podlagi strokovne presoje odločajo zaposleni v zavetišču.

V zavetišču podrobno spremljajo epidemiološko stanje in bodo o ponovni vzpostavitvi rednega sprejema mačk obvestili javnost.

zavetišče za živali Maribor mačja kuga
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