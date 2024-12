Na ljubljanskem Viču posredovali specialci

V četrtek zvečer so na območju ljubljanskega Viča zaradi osebe, ki je iz stanovanja na ulico metala različne predmete in se samopoškodovala, posredovali policisti specialne enote. Policisti so na Viču posredovali še v dveh primerih, in sicer zaradi tatvine na bencinskem servisu, drugič pa zaradi mladoletnika, ki je prav tako razgrajal na bencinskem servisu, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Na Viču v Ljubljani je oseba iz stanovanja na ulico metala različne predmete, iz stanovanja pa je začela odtekati tudi voda, zaradi česar sta bila ogrožena varnost ljudi in tudi premoženje. Oseba se je nato zaprla v stanovanje in ob prihodu policistov ni želela sodelovati z njimi. Grozila je, da se bo samopoškodovala.

Ker je bilo življenje osebe ogroženo, so na kraju posredovali tudi policisti specialne enote in na silo vstopili v stanovanje. Osebo, ki se je že samopoškodovala, jim je uspelo obvladati, nato pa so jo oskrbeli reševalci.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh pa ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali.

Mladoletnik razgrajal na bencinskem servisu

Kasneje so ljubljanski policisti še drugič posredovali na območju Viča. Tokrat zaradi razgrajanja mladoletnega moškega, ki je na bencinskem servisu udarjal po vozilih in se neprimerno vedel do zaposlenih. Iz bencinskega servisa je, ne da bi plačal, odtujil tudi nekaj hrane.

Policistom je mladoletnika uspelo izslediti. Prijeli so ga in mu odvzeli prostost, nato pa so ga predali staršem.

"Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Prav tako vodijo postopek o prekršku zaradi kršitev javnega reda in miru," so zapisali na PU Ljubljana.

Na območju Viča so posredovali zaradi še ene tatvine na bencinskem servisu. V tem primeru so prijeli dva osumljenca in jima odvzeli prostost.