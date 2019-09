Na Koroškem v teku priprave na protest v Ljubljani

"Čutimo, da v vladi ni enotnosti glede predloga poroštvenega zakona, ki ga pripravljajo na ministrstvu za infrastrukturo," je na današnji novinarski konferenci dejal Verhovnik in spomnil, da mora poroštveni zakon za drugi tir in tretjo razvojno os po obravnavi na vladi še skozi parlamentarni postopek.

Korošci se bojijo, da bo vse skupaj trajalo predolgo in da ne bo uresničena zaveza iz leta 2017 podpisanega protokola, po katerem se mora gradnja tretje razvojne osi proti Koroški začeti do konca letošnjega leta. Medtem ko je Dars že izvedel prve postopke za izbiro izvajalca del na lokaciji Gaberke na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, namreč za nadaljevanje postopka izbire čaka na zaprtje finančne konstrukcije, za kar pa je ključen omenjeni poroštveni zakon.

"Dovolj imamo poslušanja o tem, da vlada dela"

Foto: YouTube Kot so v torek pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, bo vlada predlog zakona obravnavala v kratkem, predvidoma na seji prihodnji teden ali teden kasneje.

"Dovolj imamo poslušanja o tem, da vlada dela. Prepričajo nas lahko samo z dejanji in z rezultati, ki so merljivi. To pa je sprejem zakona in njegova objava v uradnem listu," je bil oster Verhovnik.

Poudaril je še, da se Korošci opirajo na ustavno pravico do javnega zborovanja in sporočanja stališč, da je protest koroški in nima političnega ali drugega ozadja ter da ni uperjen proti posameznikom, ampak proti državnim institucijam oz. vladi, ki je odgovorna za to, da se uresničujejo enake možnosti za vse državljane.

Tretja razvojna os za enakomernejši razvoj države

Župan Občine Prevalje in predsednik odbora za izgradnjo tretje razvojne osi Matic Tasič pa je dodal, da ost protesta usmerjajo proti tistim, ki poskušajo z različnimi manevri zavlačevati sprejem poroštvenega zakona. "Ne moremo mi biti vmesni člen pri ministrstvih pri takšni zgodbi, ki je nacionalni, vladni projekt," je poudaril Tasič in dodal, da je tretja razvojna os ključni projekt pri skrbi za enakomernejši razvoj države.

Tasič je povedal tudi, da se prihodnji petek ponovno sestane koordinacijski odbor za tretjo razvojno os. Upa, da bo na tem sestanku že znano, kdaj bo predlog poroštvenega zakona poslan v parlamentarni postopek.

Protest pod naslovom Hoč'mo prvo lopato! bo 17. oktobra v Ljubljani v vsakem primeru, tudi če bo medtem vlada predlog zakona že poslala v parlamentarni postopek, saj mora zakon nato dobiti podporo še v parlamentu, pa je dodal Verhovnik.

2,2 milijarde evrov ustvari koroško gospodarstvo

Za zdaj je predvideno, da bo ob podpori nekaterih občin 17. oktobra zjutraj proti Ljubljani krenilo sedem avtobusov iz Prevalj, Raven na Koroškem, Dravograda, Slovenj Gradca in Mislinje. Po potrebi bo organiziran še kakšen, je napovedal Verhovnik in na protest posebej povabil študente in druge mlade v Ljubljani, saj je hitra cesta pomembna za njihovo prihodnost. Po Verhovnikovih informacijah bo avtobus organiziran tudi iz Velenja.

Protest podpira tudi gospodarstvo Koroške in Savinjsko-Šaleške regije, je povedal podpredsednik GZS Koroške gospodarske zbornice Janez Bijol. Spomnil je, da na severnem delu tretje razvojne osi gospodarstvo letno opravi za 4,7 milijarde evrov prometa, od tega 2,2 milijarde koroško gospodarstvo, in da na tej osi deluje okoli 6.000 gospodarskih subjektov. "To mora biti argument, da potrebujemo to cesto," je dejal Bijol in napovedal, da se bo gospodarstvo protesta udeležilo v okviru svojih možnosti.

Poroštveni zakon naj bi pri projektu tretje razvojne osi zagotavljal poroštvo države za zadolžitev družbe Dars v višini do polovice investicijske vrednosti, ostalo polovico naj bi Dars financiral z lastnimi sredstvi. Za 17,5 kilometra dolg odsek hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec je glede na potrjen investicijski program naložba ocenjena na 674,7 milijona evrov brez DDV. Odsek Šentrupert-Velenje pa se zaradi preteklega zamika ob postopkih na ustavnem sodišču šele projektira, tako da natančnejša ocena vrednosti tega odseka še ni znana.