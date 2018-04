Na Kaninu se je ustavila štirisedežnica. V zraku ostalo 232 ljudi.

Šef zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek nam je povedal, da se je štirisedežnica ustavila ob 11.15. Po pol ure so začeli reševati goste, ki so ostali v zraku. Vseh 232 potnikov so rešili do 13.06. Nihče ni bil poškodovan.

Žičnica se je ustavila zaradi napake na električni napeljavi.