Nujne ustanove, kot so bolnišnica, dom upokojencev, vrtci in šole, so, kot so zagotovili v Jeku, z vodo ustrezno preskrbljene. Foto: STA

Na območju jeseniške občine je podobno kot že v soboto danes zaradi okvare na transportnem cevovodu Peričnik znova motena oskrba z vodo. Da oskrba ne bi bila popolnoma prekinjena, so nekatere vodohrane polnili s pomočjo gasilnih cistern, pred kratkim pa so napako tudi odpravili, tako da bodo Jeseničani zvečer ponovno imeli vodo.

Zaradi okvare na vodovodu je že ves dan motena oskrba s pitno vodo na območju mesta Jesenice vse do Slovenskega Javornika. Zaradi zalog v vodohranih oskrba s pitno vodo ni v celoti prekinjena, nekatere vodohrane so polnili tudi s pomočjo gasilskih cistern jeseniških, žirovniških, radovljiških in kranjskih gasilcev. Občane pa v javnem komunalnem podjetju Jeko prosijo za čim bolj varčno ravnanje z vodo.

V večstanovanjskih objektih pa je dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode mogoč v kletnih prostorih stavb, kjer si lahko stanovalci zagotovijo osnovne zaloge. Zdravstveno ustrezno pitno vodo si lahko občani priskrbijo tudi na čistilni napravi na Slovenskem Javorniku.

Okvaro zaznali ponoči

Dežurne službe komunalnega podjetja so okvaro zaznale ponoči, odpravljanja okvare pa so se lotile v zgodnjih jutranjih urah. Pozno popoldne jim je okvaro uspelo odpraviti. Trenutno izvajajo izpiranje in čiščenje saniranega odseka vodovoda. Zaradi polnjenja vodovodnega sistema lahko občani pitno vodo v svojih domovih pričakujejo v poznih večernih urah. Občanom priporočajo, da pred prvo uporabo vode izpirajo interni vodovodni sistem, dokler voda ni bistra.

Okvara na cevovodu se je na Jesenicah pojavila tudi že v soboto, ko je zato večji del Jesenic ostal brez vode. Zaposleni v Jeku so se takoj lotili sanacije poškodovanega vodovoda, vendar pa je zaradi zahtevnosti poškodbe odprava okvare trajala skoraj ves dan, podobno kot tudi danes.

"Zavedamo se, da je tako dolgotrajna odprava okvare izzvala veliko nejevolje med občani, zlasti ker je bila večina občanov v soboto doma in zaradi pomanjkanja vode niso mogli normalno opravljati gospodinjskih in higienskih potreb," so po sobotni okvari zapisali na spletni strani Občine Jesenice, kjer so se občanom za vse nevšečnosti tudi opravičili.

Vodovodne cevi pokajo kot po tekočem traku

Posebej se je občanom za vse težave danes opravičil tudi jeseniški župan Peter Bohinec. Kot je pojasnil, težave na vodovodnem omrežju izhajajo iz poka glavne vodovodne cevi. Napako so v soboto odpravili, danes pa se je okvara znova pojavila nekaj metrov pred saniranim defektom.

So pa se tokrat, kot je dejal župan, na to bistveno bolje pripravili. Tako so s pomočjo gasilskih služb polnili rezervoarje, da se ti ne bi v celoti izpraznili in povzročili še dodatnih težav ob ponovni polnitvi.