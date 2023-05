Na Gospodarskem razstavišču potekal festival za ljubitelje fantazije #foto #video

Na Gospodarskem razstavišču je potekal festival oziroma konvencija Na meji nevidnega za ljubitelje fantazije, znanstvene fantastike in sorodnih žanrov. Na programu so bila predavanja, pogovori, podcasti, delavnice in t.i. cosplay. Eden od dogodkov je bil posvečen prevajanju kultne trilogije Gospodar prstanov.

Festival oziroma konvencija sta bila namenjena vsem, ki jih zanimajo fantazija, znanstvena fantastika, namizne ali računalniške igre, cosplay, mečevanje, prevajanje ali zbirateljstvo. Za najbolj atraktiven dogodek so organizatorji označili popoldanski cosplay - prikaz ustvarjalcev v kostumih svojih najljubših likov. Najboljši med njimi je postal slovenski predstavnik za tekmovanje International Cosplay Champions.

Na okrogli mizi so se dotaknili sinhronizacije risank in animiranih filmov, o čemer so med drugim spregovorili igralci Jernej Kuntner, Alenka Tetičkovič in Andrej Lenart, založba Mladinska knjiga pa se je v festival vključila s pogovorom o prevajanju kultnega fantazijskega dela pisatelja J. R. R. Tolkiena Gospodar prstanov.

Prevajalec Sergej Hvala - Sneti, ki trenutno prevaja zadnjo knjigo Gospodarja prstanov, urednica za fantazijski žanr pri Mladinski knjigi Darja Marinšek in tolkienolog Marcel Bülles so se pogovarjali o prevajanju te sage, ki so jo oboževalci večinoma že prebrali v izvirniku in ki je bil že večkrat preveden. Tokratni prevod Sergeja Hvale bo sicer prvi, v katerem bodo lastna imena in poimenovanja usklajena tako s prevodom romana Hobit kot knjige Silmarilion, ki bo izšla leta 2024. Izid Bratovščine prstana, prve knjige trilogije Gospodar prstanov, pri založbi napovedujejo za letošnji oktober.

Mladinska knjiga je predstavila tudi serijo fantazijskih romanov in kratkih zgodb poljskega pisatelja Andrzeja Sapkowskega Veščec, katere tretji del Vilinska kri je pravkar izšel v prevodu Klemna Piska.

Na enem od dogodkov je bilo mogoče spoznati še novejšo slovensko fantazijsko literaturo. Avtorici Monika Pavlovič in Davorka Štefanec pa sta ob svojih prvencih V objemu temnih zveri in Strašilka spregovorili o ustvarjalnih procesih in izdaji fantazijske literature v Sloveniji, so sporočili iz Kulturno-umetniškega društva Šmaug, ki stoji za organizacijo festivala.