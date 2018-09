Na gorenjski avtocesti več vozil trčilo v izgubljeni čoln

Na gorenjski avtocesti je za izvozom Šmartno v smeri proti Kranju v torek zvečer prišlo do nenavadne prometne nesreče. Osebnemu vozilu je namreč s prikolice padel čoln, v katerega so nato trčila tri vozila, eno pa je s cestišča zapeljalo v jarek. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Kot so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, je pri tem je pričelo iztekati pogonsko gorivo in motorne tekočine. Gasilci in delavci Darsa so zavarovali kraj nesreče, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, očistili cestišče odpadlih kosov vozil in vozilo izvlekli iz jarka.