Na Evropskem računskem sodišču poslanci podprli slovenskega kandidata

V evropskem parlamentu so pred iztekom mandatov slovenskega, češkega, latvijskega in poljskega člana 6. maja 2022 glasovali o delni prenovi sestave Evropskega računskega sodišča. Kot poročajo iz Evropskega parlamenta, je zeleno luč dobil Jorg Kristijan Petrovič. Medtem sta češki in latvijski član dobila podporo za podaljšanje mandata, poslanci pa so že drugič zavrnili imenovanje Mareka Opiole, poljskega člana Evropskega računskega sodišča.