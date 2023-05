Na Dolgem mostu novih 40 javnih najemnih stanovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dolgem mostu so dokončali 40 novih javnih najemnih stanovanj. Foto: Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Na Stanovanjskem skladu so na Dolgem mostu odprli štirideset novih javnih najemnih stanovanj. Stanovanja bodo oddali na razpisu, ki bo objavljen na njihovi spletni strani. Najemnine za javna najemna stanovanja v Ljubljani so se do zdaj gibale od 8,5 do 9,5 evra za kvadratni meter, kar je manj od primerljivih tržnih stanovanj, a precej več od neprofitnih stanovanj.

Po dokončanju stanovanj na Brdu in Gerbičevi ulici so na Stanovanjskem skladu dokončali še sosesko na Dolgem mostu in s tem, kot se je izrazil direktor sklada Črtomir Remec, zaključili viško trilogijo s skupaj 950 stanovanji.

Z viško trilogijo so po besedah direktorja SSRS Črtomirja Remca v tem delu Ljubljane zagotovili 950 najemnih stanovanj. Foto: Bojan Puhek

"Če se bo ta vzorec preslikal tudi v preostale dele Ljubljane, potem bomo lahko zagotovili stanovanja vsem tistim, ki jih potrebujejo," je ob odprtju nove soseske optimistično napovedal Remec.

Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner je izpostavil, da v prihodnjem proračunu že načrtujejo prva sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada, ki bodo po njegovih besedah primarno namenjena lokalnim skupnostim, občinam in lokalnim skladom za financiranje njihovih projektov.

Digitalna soseska

Stanovanjsko sosesko na Dolgem mostu sestavljata dva večstanovanjska sklopa s 40 javnimi najemnimi stanovanji, velikimi od 38 kvadratnih metrov (enosobna) do 79,6 kvadratnega metra (štirisobna). Stanovanja so v prvem in drugem nadstropju, tloris pa je zasnovan tako, da imajo bivalni prostori dvostransko orientacijo. Vsakemu stanovanju pripada tudi zunanji prostor. "Gre za izjemno kakovosten tloris z osvetlitvijo z obeh strani, notranjimi atriji, za otroke pa je poskrbljeno z igrišči. Ta projekt je poseben tudi zato, ker smo prvič vpeljali digitalizacijo. Tako energetiko kot tudi razsvetljavo vodimo z digitalnimi dodatnimi sistemi, s katerimi želimo optimizirati porabo energije," je pojasnil Remec.