Na Celjskem nov primer reševanja otroka iz avtomobila

Celjski policisti so minuli teden morali znova iz avtomobila reševati otroka. Po neuradnih informacijah Večera je otrokov oče otroka pustil v vozilu pred celjsko bolnišnico in srednjo zdravstveno šolo oziroma za ginekološko-porodniškim oddelkom. Otroka zaprtega v avtomobilu je opazil očividec in takoj poklical policijo, ki je dogodek za Večer tudi uradno potrdila. Očeta bodo kazensko ovadili.