Na Brdu pri Kranju bo potekal tretji predsedničin forum

Tretji predsedničin forum bo danes na Brdu pri Kranju potekal v znamenju iskanja rešitev za preprečevanje različnih oblik nasilja. Sodelujoči bodo naslovili vprašanje nasilja v družini, medvrstniškega nasilja in nasilja nad starejšimi, predlagali bodo tudi priporočila za uspešno preprečevanje in izboljšanje stanja, so napovedali v uradu.

Forum o preprečevanju nasilja bo potekal v času, ko je javnost še posebej pozorna na primere medvrstniškega nadlegovanja in nasilja, mineva tudi leto dni od strelskega pokola na osnovni šoli v Beogradu.

Svoje poglede bodo podali raziskovalci in strokovnjaki

Medvrstniško nasilje je prisotno tako v šolah kot tudi zunaj njih, obsega pa fizično, odnosno in spletno nasilje, opozarjajo strokovnjaki. Aktualno je tudi vprašanje preprečevanja nasilja v družini in nad starejšimi. Nasilje zmanjšuje kakovost življenja in onemogoča uresničitev individualnih in družbenih potencialov, opozarjajo v uradu predsednice. Odgovore na vprašanja bodo iskali danes, na tretjem predsedničinem forumu, ko bodo svoje poglede v treh panelih podali raziskovalci z različnih področij in strokovnjaki, ki se pri svojem delu neposredno srečujejo s primeri nasilja.

Poleg uvodnega nagovora predsednice republike Nataše Pirc Musar bodo svoj pogled o tematiki med drugim predstavili državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na generalni policijski upravi Robert Tekavec, glavni inšpektor za šolstvo Simon Slokan, namestnica varuha človekovih pravic Diana Možina Zupanc in številni drugi. Na forum so vabljeni tudi ravnatelji osnovnih in srednjih šol, predstavniki fakultet, dijaških ter študentskih organizacij.