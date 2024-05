Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je danes na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske (SV) v Mariboru izpostavila, da je varnost temelj našega obstoja. Prebivalci, odločevalci in politiki moramo zaupati SV ter celotnemu nacionalnovarnostnemu sistemu in jima zagotavljati podporo za njihovo delo, je dejala.

Pred dnevom Slovenske vojske je pred dvorano Tabor v Mariboru vojska pripravila celodnevno dogajanje. Predstavili so opremo in enote, predstavila se je tudi Garda Slovenske vojske, obiskovalci pa so se lahko preizkusili v vojaških veščinah.

Predsednico republike Natašo Pirc Musar veseli, da sta vlada in državni zbor posodobila strateške in usmerjevalne podlage za dolgoročni razvoj obrambnega sistema ter krepitev odpornosti. "Varnost je področje, na katerem moramo vedno razmišljati o predvidljivih in nepredvidljivih razmerah, ki jih prinašata negotova prihodnost in strahovito hiter razvoj sodobnih tehnologij, in biti na vse to pripravljeni," je ocenila Pirc Musarjeva.

"Varnost je temelj našega obstoja. Razmišljati moramo o predvidljivih in nepredvidljivih razmerah in biti nanje pripravljeni. Ponosna sem na vsakega, ki opravlja vojaški poklic," je med drugim povedala vrhovna poveljnica obrambnih sil @nmusar. #danSlovenskevojske24 pic.twitter.com/LoNSGZ3rKu — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) May 14, 2024

V nagovoru v dvorani Tabor je spomnila, da praznujemo pomembne obletnice, ki so spomin na državotvorna in državniška dejanja iz naše zgodovine, saj praznujemo 20. obletnico vstopa v zvezo Nato in Evropsko unijo. "Državotvorno poslanstvo ima tudi Slovenska vojska," je poudarila. Po njenih besedah je vojska temelj državnosti, saj zagotavlja "mir, obrambo države in ljudi, nesebično pomoč sočloveku, sodelovanje s partnerji in zavezniki, tovarištvo, pogum, požrtvovalnost, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter varnost lastnega naroda".

Ljudje s častnim poslanstvom

Vojake je Pirc Musarjeva opisala kot ljudi s častnim poslanstvom, ki so v službi domovine, vojska pa po njenih besedah nudi številne strokovne priložnosti za mlade. Vsem pripadnikom SV se je zahvalila za njihovo delo in vsa odrekanja: "Hvala vam, ker ste eden od stebrov naše države, družbe in skupnosti ter nosilec vrednot, ki jih je treba v sodobni družbi nenehno poudarjati in prenašati na mlade generacije."

🇸🇮 @Slovenskavojska jutri praznuje svoj dan. Pripadnice in pripadniki so tudi letos pripravili poseben prikaz zmogljivosti SV in predstavitev njenih enot. Kot vrhovna poveljnica obrambnih sil sem zadovoljna, da SV išče nove poti in vezi do ljudi, posebej mladih. 🤝 Želim si čim… pic.twitter.com/OVXZu1svVr — Nataša Pirc Musar (@nmusar) May 14, 2024

Šarec: Zanimanje mladih za SV se povečuje

Minister za obrambo Marjan Šarec je kot ključno besedo, ki opisuje SV, navedel modernizacijo. Modernizacija opreme, modernizacija načina pridobivanja kadra in modernizacija miselnosti. Po njegovih besedah se zanimanje mladih za SV povečuje. Po podatkih raziskave javnega mnenja, ki je merila zaupanje ljudi v institucije, pa so SV izmerili tretje mesto, je spomnil minister. "Na prvem so že tradicionalno slovenske gasilke in gasilci, na drugem mestu je civilna zaščita, na tretjem pa Slovenska vojska. In to je trojica, ki z roko v roki rešuje življenja," je zaključil Šarec.

Minister za obrambo @sarecmarjan je na slovesnosti ob dnevu @Slovenskavojska izpostavil, da je pomembno, da je SV vedno v službi ljudi in nanizal ključne naloge pripadnic in pripadnikov v preteklem letu, tudi pomoč ob naravnih nesrečah. pic.twitter.com/7wikJqkLIO — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) May 14, 2024

Medtem je načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš izpostavil, da je Slovenija postala aktivna, cenjena in prepoznavna članica obeh zavezništev, SV pa s sodelovanjem v mednarodnih misijah dejavno prispeva k skupnim obrambnim in varnostnim naporom. "Danes živimo v nepredvidljivih časih, ki ne dopuščajo, da bi na globalno varnostno dogajanje gledali ozko ali celo izključujoče, da bi razmišljali zgolj v okviru lastnih meja in naše slovenske vojske," je ocenil.

»Živimo v nepredvidljivih časih, ki ne dopuščajo, da bi na globalno obrambno-varnostno dogajanje gledali ozko ali celo izključujoče, da bi razmišljali zgolj v okviru lastnih meja in Slovenske vojske,« je ob dnevu @Slovenskavojska poudaril načelnik GŠ generalpodpolkovnik Glavaš. pic.twitter.com/2hQ4ZoqsJv — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) May 14, 2024

Na prireditvi so podelili tudi priznanja. Naziv naj vojaka za leto 2023 je prejel desetnik Ronaldo Kropej, naj podčastnik 2023 pa je štabni vodnik Aleksander Bratkovič. Priznanje red SV z zvezdo je prejela 72. brigada SV, veliko plaketo za sodelovanje pa je prejela Zveza društev General Maister. Opravili pa so tudi dve povišanji v čin brigadirja. Prva je bila v brigadirko povišana polkovnica Tatjana Pečnik, kot drugi pa je brigadir postal polkovnik Dean Groff.

V čin brigadirja sta bila povišana polkovnica Tatjana Pečnik in polkovnik Dean Groff. V letu 2023 je bil najboljši vojak desetnik Rolando Kropej, najboljši podčastnik pa štabni vodnik Aleksander Bratkovič. Čestitamo! pic.twitter.com/RRUpPXGU7r — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) May 14, 2024

Osrednji večerni slovesnosti je sledil tudi koncertni del, na katerem so nastopili Big band Orkestra SV z gosti, med njimi tudi Nina Pušlar, Vlado Kreslin in Leopold I.