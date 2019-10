Na Bovškem se je smrtno ponesrečila 33-letna ruska kolesarka

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so policiste o dogodku včeraj obvestili okoli 16.20. Nesreča se je zgodila na visokogorski cesti v zahodnih Julijskih Alpah, ki se vzpenja iz Predela do Mangartskega sedla, ker skoraj doseže greben. Cesta se konča na višini 2.055 metrov in je tako najvišje ležeča cesta v Sloveniji.

Vozila z neprilagojeno hitrostjo

Policisti so ugotovili, da je 33-letna kolesarka vozila predzadnja v skupini petih kolesarjev po turistični cesti z Mangartskega sedla proti naselju Strmec. Ko je po klancu navzdol peljala do desnega nepreglednega ovinka, hitrosti in načina vožnje ni prilagodila poteku tehničnih in drugih lastnosti ceste, prednosti ter svojim vozniškim sposobnostim, da bi ves čas vožnje kolo obvladovala.

S kolesom je po izpeljavi desnega nepreglednega ovinka zapeljala na levo stran vozišča in se nato zaletela v skalno brežino ter padla po vozišču in si hudo poškodovala glavo in vrat. Kljub uporabi ustrezne zaščitne čelade je na kraju nesreče umrla zaradi poškodb, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Poleg bovških in novogoriških policistov so na kraju posredovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bovec in reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo.

O nesreči tuje kolesarske so policisti na Bovškem obvestili tudi pristojne pravosodne organe in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.