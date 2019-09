V Kamniških Alpah se je ponesrečila 27-letnica

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 17.40 in so takoj aktivirali gorsko reševalno službo ter helikopter. 27-letnica in 34-letnik sta hodila po ostrem odsekanem prepadnem robu travnika proti vrhu Brane. 27-letnici je med potjo zdrsnilo in je padla 70 metrov v globino, kjer je zaradi poškodb umrla. Kot so poročili policisti, ni bilo znakov kaznivega dejanja.