Na avtocesti obrnil svoje vozilo in po reševalnem pasu peljal v nasprotno smer #foto

Voznik osebnega vozila je na ljubljanski obvoznici po prometni nesreči in oblikovanju reševalnega pasu obrnil svoje vozilo in po reševalnem pasu peljal v nasprotno smer do prejšnjega izvoza. Fotografijo voznika so objavili v skupini V živo s slovenskih cest na Facebooku.

Vozniki so, kot določa Zakon o pravilih cestnega prometa, zaradi nesreče na ljubljanski obvoznici pred izvozom Bizovik, Sostro ustavili svoja vozila, naredili reševalni pas, ki je namenjen prihodu reševalnih vozil, in počakali. Eden izmed voznikov pa je pred prihodom reševalnih vozil v koloni obrnil svoje vozilo in po reševalnem pasu peljal v nasprotno smer do prejšnjega izvoza.

Gre sicer za prometno nesrečo, ki se je zgodila v nedeljo in v kateri sta umrla dva človeka, pet ljudi pa je bilo poškodovanih. Vzrok nesreče je bila vožnja 86-letnega voznika v nasprotno smer.