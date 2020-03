Na Agenciji za okolje opozarjajo na veliko nevarnost snežnih plazov

Nestanovitno vreme nas bo spremljalo tudi v današnjem torku, ki bo oblačen in deževen. Zaradi velike nevarnosti snežnih plazov v visokogorju - predvsem v zahodnih in južnih Julijcih, je Agencija za okolje izdala opozorilo. Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe. Ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem pa zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, v alpskih dolinah bo za odtenek hladneje, saj se bo živo srebro gibalo na okoli 5 stopinj Celzija, poroča Agencija za okolje (Arso).

Previdno v visokogorju





Foto: Arso

Kakšen plaz se lahko s strmejših pobočij sproži tudi spontano. Na vetru izpostavljenih legah, kjer je novi sneg spihan do stare podlage, je nevarnost zdrsov, je zapisano na spletnih straneh Arsa. Nevarnost snežnih plazov je trenutno nad nadmorsko višino okoli 1.700 m. Predvsem so nevarna mesta z napihanim novim snegom, ki so zaradi močnega jugozahodnika predvsem na severnih in vzhodnih straneh grebenov in sedel. Na strmejših pobočjih se lahko sprožijo manjši plazovi nesprijetega snega, že ob manjši obremenitvi snežne odeje pa lahko predvsem na mestih z napihanim snegom sprožite kložast plaz.Kakšen plaz se lahko s strmejših pobočij sproži tudi spontano. Na vetru izpostavljenih legah, kjer je novi sneg spihan do stare podlage, je nevarnost zdrsov, je zapisano na spletnih straneh Arsa.

Kljub kratkotrajni jasnini, bo v petek znova deževalo

Na noči v sredo bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja se bo spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine. Jutri bo sprva pretežno oblačno, bodo pa padavine dopoldne že povsod ponehale. Popoldne se bo delno zjasnilo, tudi Burja na Primorskih koncih bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do okoli 13 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bo od zahoda pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spuščala, še navajajo na Arsu.