Murskosoboški duhovnik škofa pozval pred cerkveno sodišče #video

Murskosoboški Škof Peter Štumpf je beltinskega duhovnika želel odstaviti zaradi očitkov, ki se večkrat pojavljajo v pismih užaljenih faranov, Alojz Benkovič pa se je na odstavitev odzval z ogorčenjem. "To niso skupine, gre za posameznike, za katere vem, da že od vsega začetka ne sprejemajo ne mene ne mojega dela,'' je povedal duhovnik Benkovič, ki je škofa pozval pred cerkveno sodišče, kamor pa za zdaj še nista stopila.

Duhovnik Benkovič pravi, da se zaveda, da ga nekateri ljudje zaradi njegovega dela ne marajo. Foto: Planet TV

Benkovič je Škofu povedal, da si ne želi za večno ostati v Beltincih. "Navedel sem mu razloge in poudaril, da smo sredi prenove župnijske cerkve, ki bo trajala morda še do dve leti,'' je povedal beltinski duhovnik.

Škof je premestitve duhovnikov že preklical

Murskosoboški škof je pred časom želel v drugo župnijo poslati tudi duhovnika s Tišine, vendar so se kristjani njegovemu odhodu uprli skupaj z županom. Po predlogu škofa bi takrat lahko ostali brez duhovnika. "Vsi smo izrazili ogorčenje nad to novico. Ne nazadnje je župnija Tišina deveta po velikosti izmed 36 v murskosoboški škofiji," je za oddajo Planet Danes na Planet TV povedal Franc Horvat, župan in član Župnijsko-pastoralnega sveta Tišina.

Po upornih odzivih prebivalcev in obiskovalcev murskosoboških cerkva je murskosoboški škof pred dnevi vse premestitve duhovnikov preklical. Za preklic se je odločil po zasedanju škofovske konference, kjer naj bi posredoval tudi Vatikan.

Preklicane premestitve bodo znova oživele tok prenove murskosoboških cerkva, ki so se začele z beltinsko. Prenova se bo zdaj, ko duhovniki ostajajo v svojih župnijah, začela tudi na Tišini, je povedal župan.

V cerkvenih krogih pa se sedaj širijo tudi informacije, da bo po dogodkih namesto župnikov moral oditi kar sam škof, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.