Muellerjev urad zanika medijska poročila o Cohenovem laganju po Trumpovem ukazu

Urad posebnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve v prid Donalda Trumpa Roberta Muellerja je v petek na kratko prekinil svoj javni molk in sporočil, da medijsko poročilo o izjavah Michaela Cohena ni točno. BuzzFeed je poročal, da je Trump Cohenu naročil, naj laže kongresu.

BuzzFeed je novico objavil na podlagi zaupnega vira blizu preiskave. Nekdanji Trumpov odvetnik Cohen naj bi kongresu lagal o tem, koliko časa se je Trump dogovarjal z Rusi za gradnjo hotela v Moskvi.

Trump je med kampanjo trdil, da nima in ni nikoli imel nič z Rusi, Cohen pa naj bi Muellerjevim tožilcem povedal, da se je z Rusi dogovarjal še do spomladi leta 2016 in o tem potem lagal v kongresu, ker mu je tako ukazal Trump.

Po objavi je Trump napolnil svoj Twitter z zapisi o lažnih medijih

Foto: Reuters Cohen tega poročanja ni nemudoma potrdil, Trump se ni odzval, njegovi sodelavci pa so podajali previdne izjave, razen odvetnika Rudyja Giulianija, ki je Cohena takoj označil za lažnivca in tistim, ki mu verjamejo, sporočil, da so tako naivni, da lahko od njega kupijo Brooklynski most po ugodni ceni. Cohen sicer poročanja BuzzFeeda ni ne zanikal ne potrdil.

"Opis izjav uradu posebnega tožilca s strani BuzzFeeda in opredelitev dokumentov ter zapriseženih izjav, do katerih je urad prišel glede pričanja Michaela Cohena v kongresu, nista točna," je sporočil Muellerjev urad, ki takih izjav do zdaj ni dajal.

V Beli hiši je zavladalo olajšanje, Trump pa je napolnil svoj Twitter s komentarji podpornikov, ki so napadli BuzzFeed, medije in preiskavo, ter lastnimi napadi na "lažne medije". Giuliani je Muellerjev urad pohvalil.

Po poročilu pritisk, da se sproži postopke odstavitve Trumpa

BuzzFeed je medtem sporočil, da skuša ugotoviti, kaj natančno je za Muellerjev urad sporno, medtem pa ostaja prepričan o točnosti svojega poročanja in zanesljivosti virov.

Poročilo BuzzFeeda je povečalo javni pritisk na kongres, da sproži postopek odstavitve predsednika ZDA, saj je napeljevanje k laganju pod prisego kaznivo dejanje.

Vse več demokratov je dajalo izjave v tej smeri in morda je to razlog za nenavadno javno sporočilo Muellerjevega urada. Ali nima dokazov o Trumpovi krivdi ali pa jih še vedno zbira in noče, da kongres ukrepa prehitro, dokler preiskava še traja.