Morje se je ohladilo, a kopalne sezone še ni konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob izrazitejši ohladitvi v nedeljo se je morje v 24 urah ohladilo za 6,6 stopinje Celzija. Dežurni meteorolog Andrej Velkavrh je pojasnil, da so ohladitve sicer bolj drastične spomladi, a da tudi v tem času niso povsem neobičajne. Kopalne sezone sicer še ni konec, saj naj bi se morje v drugi polovici tedna segrelo na 24 ali 25 stopinj Celzija.

Ob prvi letošnji izrazitejši ohladitvi se je morje od sobote do nedelje popoldne v 24 urah ohladilo za 6,6 stopinje, Blejsko in Bohinjsko jezero pa za 1,3 oziroma 1,8 stopinje Celzija.

Danes je tako najtoplejše Blejsko jezero z 22 stopinjami, v prihodnjih dneh pa se bodo temperature morja in jezer ohranjale nad 20 stopinjami, so sporočili z agencije za okolje (Arso).

Veter odrine vrhnjo plast vode od obale, na površje pride hladna voda iz globin

Po podatkih samodejnih hidroloških postaj je temperatura morja pri koprski Kapitaniji trenutno 20,1 stopinje, voda v Bohinjskem jezeru 19,6 stopinje, v Blejskem jezeru 22,5 stopinje Celzija.

Dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh je pojasnil, da tako izrazita ohladitev ni povsem neobičajna. "Kadar nekaj dni piha burja in če je močnejša, kot je bila na primer včeraj, veter odrine vrhnjo plast tople vode stran od obale in na površje pride voda iz globin, ki je hladnejša," je dejal.

Morje se bo še segrelo, kopalna sezona se bo nadaljevala

Tovrstne ohladitve so po njegovih izkušnjah precej bolj drastične spomladi, malo manj pa v tem času. Meteorolog zato pričakuje, da se bo morje spet hitro segrelo. V torek bo še pihala burja, nato pa se bo voda v dnevu ali dveh spet lahko segrela za vsaj tri oziroma štiri stopinje Celzija.

Kot poudarja Velkavrh, bojazni o koncu kopalne sezone ni. Ker bo vreme še prijetno toplo, bi se lahko morje ob odsotnosti burje v drugi polovici tedna segrelo na 24 ali 25 stopinj Celzija.

V torek se bo ogrelo tudi do 28 stopinj

Po napovedih Arsa bo danes popoldne jasno, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do okoli 26 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem pa do 30 stopinj Celzija.