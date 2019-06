Morilcu žene iz Rumanje vasi 25 let zaporne kazni

Novomeško okrožno sodišču je Silva Palčiča zaradi krutega umora žene na božični večer leta 2017 v Rumanji vasi pri Dolenjskih toplicah obsodilo na 25 let zaporne kazni, poročajo mediji. Tožilstvo je sicer predlagalo najvišjo možno kazen 30 let zapora, a je sodišče presodilo, da je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

Po prepričanju sodnega senata sicer ni dvoma, da je Palčič storil umor na grozovit in zahrbten način, iz brezobzirnega maščevanja ter v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, za kar mu je prisodil 24 let zapora, za nasilje v družini pa še leto in pet mesecev. Na koncu je sodišče izreklo enotno kazen 25 let zapora.

Sodba še ni pravnomočna, pričakovati pa je, da se bosta pritožila tako obramba, ki meni, da je šlo kvečjemu za uboj, kot tožilstvo, ki je predlagalo najvišjo možno kazen.

Omejeval ji je svobodo gibanja

Foto: Ana Kovač Po besedah sodnice Mojce Hode je Palčič najmanj od novembra 2015 dalje nad ženo Anico izvajal psihično in fizično nasilje. Po pripovedovanju prič ji je omejeval svobodo gibanja, ni se smela družiti niti s svojci. Anica se mu je povsem podrejala, saj se ga je bala. Palčič, ki krivde na začetku sojenja ni priznal, je medtem na sodišču trdil, da do soproge ni bil nikoli nasilen.

Potem ko jo je novembra 2017 porinil po stopnicah, se je Palčičeva žena odločila, da tako ne gre več naprej. Zatekla se je k sestri in nato k sinu, moža pa prijavila policiji in dosegla prepoved približevanja, ki je veljala do začetka januarja 2018.

Palčič se je moral preseliti v zidanico na Straško goro, kar ga je tudi po ugotovitvah izvedencev prizadelo, užalilo, ponižalo, in to očitno tako močno, da se je dober mesec zatem z avtom pripeljal v Rumanjo vas, vlomil skozi okno hčerine sobe ter ženo čakal v hiši, z 19-centimetrskim nožem v rokah.

Večkrat jo je zabodel

Ko je prišla domov in ga zagledala, ji je nekako uspelo pobegniti čez travnik, toda mož jo je dohitel in jo vsaj enkrat zabodel. Medtem se je z avtom pripeljala snaha in slišala Aničine krike na pomoč. Uspelo ji je odriniti Silva od Anice in pomagala ji je pobegniti. Toda dohitel ju je in Anico večkrat zabodel, kljub temu da so ga sosedje, ki so v tistem prihiteli, vlekli stran. Pri tem jim je grozil, da bo ubil tudi njih, če se ne umaknejo.

Bratu je nato vendarle uspelo Palčiča zvabiti stran. Medtem je do hudo ranjene žene prihitela soseda, ki je zdravnica, in glasno ugotovila, da je še živa. Ko je Palčič to slišal, se je vrnil ter Anico še nekajkrat zabodel. Utrpela je 18 vbodov, med drugim dvanajst v hrbet in tri v prsi. Po ugotovitvah izvedenca so bili vsaj štirje vbodi usodni.