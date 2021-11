Močno opit in brez vozniškega dovoljenja povzročil prometno nesrečo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Litijski cesti v Ljubljani je v ponedeljek okoli 13.30 močno opit voznik osebnega avtomobila brez vozniškega dovoljenja povzročil prometno nesrečo. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal na drugo stran ceste in trčil v osebno vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Nihče ni bil poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju prometne nesreče pokazal 1,2 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar je 2,5 promila alkohola v krvi. Prav tako so policisti ugotovili, da je moški vozil v času ukrepa prepovedi vožnje.

Policisti so povzročitelju zasegli vozilo in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije.