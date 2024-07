Ministrica Bratušek z nemškim ministrom Wissingom za krepitev železniške infrastrukture

Srečanje sta ministra začela na Brniku, kjer sta se sestala z vodstvom družbe Fraport Slovenija, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Kot je v izjavi za medije, ki je sledila koncu srečanja ministrov na Bledu, povedala Bratuškova, je na Wissinga naslovila vprašanje, ali bi Nemčija lahko pomagala Sloveniji povečati letalsko povezljivost.

"Treba je povedati, da je ta letos dosti boljša, kot je bila še lani, še vedno pa nismo na tistem, kar bi si želeli," je glede letalske povezljivosti Slovenije dejala ministrica. Wissing razume pozicijo Slovenije in podpira njena prizadevanja. Zato je predlagal nadaljevanje pogovorov z različnimi partnerji, ki bi lahko podali ideje oziroma morebitne rešitve.

Zahvala za pomoč po ujmi

Bratuškova je poudarila, da je Nemčija pomembna gospodarska partnerica Slovenije, zato je še posebej vesela, da se je Wissing odzval njenemu vabilu za obisk. Skoraj leto dni po ujmi se mu je zahvalila tudi za pomoč, ki jo je Sloveniji nudila Nemčija, med drugim za izjemno hitro postavitev posameznih mostov na Koroškem.

Nemški ministrski kolega se je Bratuškovi zahvalil za vabilo za današnji obisk, za katerega je prepričan, da pomeni dodatno krepitev vezi med državama. Že velikokrat pa sta se s slovensko ministrico o različnih temah intenzivno pogovarjala tudi v okviru srečanj prometnih ministrov v EU.

Izboljšanje železniške infrastrukture in logistike

"Pogovori so pokazali, da imamo v Sloveniji in Nemčiji skupne cilje. Želimo si izboljšanja železniške infrastrukture, uvedbo digitalizacije v železniškem prometu ter učinkovito logistiko in logistične sisteme. Samo tako bomo lahko pripomogli k boljši in večji rasti ter hkrati okrepili tudi EU," je dejal Wissing.

Veseli ga, da je spoznal ambiciozne cilje Slovenije, ki sovpadajo z ambicioznimi cilji Nemčije. "Skupaj si želimo logistike, ki bo podnebju prijazna in hkrati učinkovita," je poudaril minister, ki je vesel tudi medsebojne izmenjave izkušenj.

Pojasnil je, da trenutno v Nemčiji izvajajo obsežen program sanacije železniške infrastrukture, pri čemer bodo odsek železniške proge za pet mesecev zaprli za ves promet in v tem času izvedli 1,3 milijarde evrov vredno investicijo. Rezultate in izkušnje pa bodo delili tudi s Slovenijo.

Na mizi tudi digitalizacija prometa

Ministra sta se pogovarjala tudi o digitalizaciji prometa, o čemer je Wissing podrobneje govoril že na srečanju z ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh.

Trenutno po vsej Evropi potekajo ogromna vlaganja v železniško infrastrukturo. "To je tudi razlog, da so cene izvajalcev povsod, ne le v Sloveniji, višje in dobavni roki za določene materiale daljši, kot bi si želeli. Ampak te investicije so potrebne in ni več časa za odlašanje," je izpostavila Bratuškova.

Da gre za velik izziv, je potrdil tudi Wissing. "Investicije v infrastrukturo, zlasti železniško, so nujno potrebne, kar pa povzroča ozka grla oziroma prezasedenost kapacitet v gradbenem sektorju. V Nemčiji smo že ugotovili, da smo na mejah teh kapacitet. Zato je tudi tukaj potrebno medsebojno usklajevanje," je dejal.

Nujni so mednarodni razpisi

Na vprašanje glede sodelovanja gradbincev iz Turčije in drugih držav je Bratuškova odgovorila, da si ministrstvo za infrastrukturo na razpisih želi čim več konkurence, zato so tudi vsi razpisi mednarodni, tako za domače kot tuje izvajalce pa velja, da morajo izpolnjevati pogoje. Konkurenco podpira tudi Wissing, ki hkrati meni, da je potrebna krepitev kapacitet.

Bratuškova je ob današnjem obisku Bleda, kjer se spopadajo z vsakodnevnimi kolonami vozil, zagotovila tudi, da so sredstva za nadaljevanje gradnje blejske južne obvoznice v državnem proračunu zagotovljena. Sicer pa, kot sta ugotavljala skupaj z Wissingom, v vsaki državi mislimo, da imamo samo mi v teh mesecih najhujše prometne zastoje. "Vendar jih imajo tudi v Nemčiji, tudi v Avstriji in Franciji. V teh tednih najvišje turistične sezone se gneči pač ne bo dalo izogniti," je opozorila Bratuškova.