Ministri NSi pozivajo k umiritvi strasti v napeti politični situaciji #video

V vrstah NSi po zadnjih dogodkih od dnevu državnosti ugotavljajo, da je politična situacija v državi napeta, zato pozivajo k pomiritvi strasti. V stranki se zavzemajo za povezovanje in sodelovanje, ne pa za nove razprtije, je poudaril predsednik NSi Matej Tonin. Ob tem si ministri NSi v vladi prizadevajo za uresničitev svojih prioritet, piše STA.

Tonin je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da je bila odločitev NSi za vstop v vlado pravilna. V stranki se po njegovih besedah izzivov ne bojijo, ministri NSi pa imajo "energijo in voljo, da zagrizejo v najtrše izzive". Po koncu mandata želijo za seboj pustiti resnične spremembe, je zatrdil, piše STA.

S področja obrambnega resorja, na čelu katerega je Tonin, je izpostavil zakonski predlog o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski. Predlog vojski med letoma 2021 in 2026 namenja 780 milijonov evrov, s tem pa želijo po besedah obrambnega ministra obrniti nekatere negativne trende v vojski, jo ohraniti pri življenju ter okrepiti tudi z nabavo transportnega letala, dveh helikopterjev in izdatnim vlaganjem v infrastrukturo in osebno opremo vojakov.

Kot je še dejal Tonin, ideja o uvedbi naborništva ni opuščena, si pa na ministrstvu prizadevajo, da bi zadostno število kadra uspeli zagotoviti z drugimi ukrepi. Prav tako želijo čim bolj privlačno narediti prostovoljno služenje vojaškega roka, piše STA.

"Celostna oskrba ostaja za NSi ostaja pomembna politična prioriteta"

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je izpostavil delo na področju oskrbe starejših, ki jo je v minulih tednih sicer zelo zaznamovala epidemija novega koronavirusa. Kljub temu so po njegovih besedah v tem času zagnali aktivnosti za nove naložbe v kapacitete za oskrbo starejše, saj celostna oskrba ostaja za NSi ostaja pomembna politična prioriteta.

Ob tem je izpostavil razpisa za deinstitualizacijo v višini 21 milijonov evrov in za podelitev koncesij za okoli 1100 mest v domovih za starejše. V tretji protikoronski zakon pa so vključili 31 milijonov evrov vredno rešitev za kadrovsko okrepitev, da bi se socialnovarstveni zavodi lahko lažje spoprijeli z drugim valom epidemije, je spomnil Cigler Kralj, piše STA.

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa je med ključnimi projekti izpostavil gradnjo ljubljanskega potniškega centra Emonika. Po njegovih besedah je ministrstvu uspelo zagotoviti, da madžarski partner, banka OTP, ne bo zapustila projekta. V nekaj tednih pričakuje podpis memoranduma o sodelovanju v javno-zasebnem partnerstvu, v katerem bo OTP prispevala 250 milijonov evrov, iz javnih sredstev pa bo šlo še okrog 80 milijonov evrov. Poleg tega Vrtovec kot prioriteto izpostavlja še nadgradnjo železniških povezav, še piše STA.