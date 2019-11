Ministra Pikala zapuščajo kar trije piarovci

Vodja službe za odnose z javnostmi na ministrstvu Tina Hrastnik je za STA potrdila, da trije predstavniki za odnose z javnostmi odhajajo iz te službe. Za zdaj ne želi govoriti o razlogih.

Pikalo je v izjavi za medije ob robu kongresa SD v Velenju zatrdil, da ni bilo nobenega mobinga in tudi nobene prijave. "Če pa bi komentiral vsakega zaposlenega na ministrstvu, bi to bilo izjemno težko," je dejal in dodal, da zadeve urejajo "dogovorno" in da ni nič posebnega.

Na očitke o mobingu se je po prvem poročanju medijev odzval tudi generalni sekretar na šolskem ministrstvu Blaganje. Kot je pojasnil, da je med vodstvom ministrstva in sodelavci iz službe za odnose z javnostmi prihajalo do različnih pogledov na to, kako plačati dodatno delo, torej delo, ki presega redni delovni čas.

Po njegovih besedah so pričakovanja zaposlenih "šla v smer rednega dodeljevanja povečanega obsega dela", pri čemer pa niso uspeli najti skupnega jezika.

Medtem ko Hrastnikova in Katja Križnar odhajata z ministrstva, pa je Sebastijan Magdič zaprosil za premestitev znotraj ministrstva, je STA povedala Hrastnikova. To je potrdil tudi Blaganje.

Hrastnikova je še pojasnila, da je odpoved delovnega razmerja dala v ponedeljek, vsi trije pa so o odhodu tako ministra kot generalnega sekretarja obvestili še pred jesenskimi počitnicami. Kdaj odhajajo z delovnih mest, še ni povsem jasno tudi zaradi odpovednih rokov. Vsi trije so bili po besedah Hrastnikove zaposleni za nedoločen čas.

Blaganje pričakuje, da bodo v naslednjih nekaj tednih imeli rešitev, da po odhodu sodelavcev ne bo ogroženo delo ministrstva na področju odnosov z javnostmi.