Minister Vizjak: Teh pogledov ne podpiram, to je preživeto

"Kot minister ne podpiram preživetih in preveč enostranskih pogledov. Da gospodarstvo samo ustvarja bogastvo in uničuje okolje. Ter da nevladne organizacije sicer varujejo naravo, a ustvarjajo stroške in ovirajo gospodarsko rast," zatrjuje minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Zatrjuje, da se ukvarjamo samo z reševanjem posledic slabo okoljsko načrtovanih izdelkov in storitev, morali pa bi že v fazi njihovega nastajanja z ustreznim načrtovanjem preprečiti ali vsaj zelo zmanjšati njihove negativne okoljske vplive.

Najnovejše poročilo mednarodnega panela za podnebne spremembe, ki je pretekli teden močno odmevalo po svetu, kaže, da smo na podnebne spremembe obsojeni in se moramo naučiti živeti z njimi. Dejstvo je, da ni več koščka sveta, ki se ne bi spremenil.

"V zadnjih nekaj mesecih se na vseh ravneh vrstijo opozorila. Podnebne spremembe so dejstvo, z njimi se moramo naučiti živeti, hkrati pa čim hitreje in odločneje ukrepati in zmanjšati njihovo napredovanje. Enako je tudi na drugih področjih. Narava nas vse glasneje opozarja. Vsaj v Evropski uniji in Sloveniji smo ta opozorila slišali in se nanje že odzivamo," na aktualno dogajanje odgovarja minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Imamo načrt?

"Imamo Evropski zeleni dogovor. Zavezani smo k svežemu zraku, čisti vodi, zdravi prsti in biotski raznovrstnosti. Prihaja zakonodajni sveženj 'Pripravljeni na 55'. Imamo nov podnebni cilj za leto 2030, to je znižanje toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Zmanjšali bomo odvisnost od zunanjih virov energije. Ustavili bomo upadanje biotske raznovrstnosti. S podporo globalnim ciljem pripomoremo k ohranitvi narave ter do leta 2030 k zavarovanju 30 odstotkov svetovnih zemljišč in oceanov ter obnovi degradiranih ekosistemov. Marsikaj je človek uničil, poslabšal. Zdaj mora razmišljati drugače in naravi pomagati, ji vse, kar nam je dala, tudi vrniti," pojasnjuje minister, ki zatrjuje, da Evropska unija, tudi pod slovenskim predsedovanjem, ne beži pred odgovornostjo.

"Kot minister ne podpiram preživetih in preveč enostranskih pogledov. Da gospodarstvo samo ustvarja bogastvo in uničuje okolje. Ter da nevladne organizacije sicer varujejo naravo, a ustvarjajo stroške in ovirajo gospodarsko rast. To ni res. Z dobrim načrtovanjem in ustrezno zakonsko ureditvijo lahko dosežemo oboje." Foto: STA

Minister Vizjak je prepričan, da smo v Sloveniji enotni predvsem na dveh področjih: to sta šport in okolje. "Vsi smo ponosni na svoje športnike, enotno navijamo. Prav tako smo ponosni na naravne lepote svoje domovine. Ko izgovorimo ime Slovenija, na kaj pomislimo. Na Triglav, na gozdove, na zelena prostranstva, na reke in obalo," dodaja.

V tem primeru tudi v Sloveniji ni dileme in ni političnega prerekanja, saj so v primeru, ko gre za naše okolje, kot pravi minister Vizjak, cilji jasni: "Moramo ga ohraniti in temu cilju prilagoditi gospodarski razvoj. Zmanjšati moramo negativne vplive in povečati pozitivne vplive na okolje. Ustvariti nova delovna mesta in gospodarsko rast ter izboljšati naše zdravje in dobro počutje."

Zato v teh dneh na ministrstvu končujejo pripravo novega zakona o varstvu okolja, gre za temeljni zakon, namenjen varovanju okolja.

O novem zakonu o varstvu okolja



Novi zakon je nastal kot produkt timskega dela. Hvaležen sem vsem, ki so sodelovali pri pripravi. Vsem, ki so pisali strokovne podlage, posamezne določbe ali poslali pripombe; torej ljudem iz gospodarstva, nevladnih organizacij, z univerz, iz sodstva in državne uprave. V tem tednu se začnejo sklepna usklajevanja in našli bomo, o tem sem res prepričan, še kup novih, inovativnih idej in rešitev.



Ali bo naporno? Seveda, mnenja so različna. A ravno iz tega soočenja različnih mnenj, pogledov na svet, na naravo pridejo najboljše rešitve. V svoji državi imamo veliko res pametnih ljudi v gospodarstvu, med nevladniki, na univerzah, povsod. Zato, če se izrazim športno, smo ekipa. Morda sem po funkciji njen selektor, a prave zvezde so drugi.



Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor

"Če uporabljaš naravne materiale in obnovljive vire, je to velikokrat ceneje. Morda material ali industrijski postopek res stane malce več. A na drugi strani se ti ni treba ukvarjati z vsemi varnostnimi ukrepi. Delavci ne potrebujejo rokavic, mask in vse zaščitne opreme. Na izhodu iz tovarne ne potrebuješ čistilnih naprav. Ne obremenjujejo te vsi okoljevarstveni predpisi in postopki. Lažje in ceneje je že od začetka imeti čisto in naravno kot na koncu poskušati razstrupiti." Foto: Thinkstock

O tem, ali nevladniki z opozorili pretiravajo

Minister zatrjuje, da na splošno to ne drži, nevladne organizacije pa vidi kot predstavnika javnosti, kot varuha naših skupnih interesov. Kot je dejal, jih vidi kot partnerja in hkrati nadzornika oblastnih organov pri sprejemanju okoljskih odločitev.

"Naša vloga, državna in nevladna, je podobna in tudi odgovornost mora biti podobna. Mora se odraziti v zakonski ureditvi njihovega pravnega položaja v postopkih sprejemanja okoljskih odločitev. Pravniki mi vedno stoletja staro vprašanje ponavljajo: kdo nadzoruje nadzornike? Državno upravo vodimo politiki in ti polagamo račune na volitvah. Volivci so lahko v ocenah neusmiljeni, včasih tudi hitro pozabljivi in malce nehvaležni. A to se je pokazalo za najboljšo rešitev v demokraciji. Državni organi morajo poslovati pregledno, zagotavljati informacije javnega značaja, plače so javne, vse delamo prek javnih razpisov. S pomembno vlogo pridejo tudi bremena odgovornosti. Če je vloga države in nevladnikov podobna, si želim, da bi bila tudi merila podobna. Oboji moramo za svoje delo odgovarjati in ustava jasno določa, komu: v Sloveniji ima oblast ljudstvo," je pojasnil.

Kako spremeniti razmišljanje?



Preveč razmišljamo samo o zmanjševanju: zmanjševanju izpustov, odpadkov, porabe energije in tako naprej. Obrniti moramo logiko. Razmišljati, da je energije v izobilju, le da mi žal uporabljamo predvsem tisto iz fosilnih virov. Razmišljati že na začetku proizvodnega kroga, kako bo neki izdelek uporabljen pozneje. Kako ga bo čim lažje znova uporabiti, spremeniti v nekaj drugega in koristnega ali vrniti naravi. Kako bomo rešili vprašanje strupenih snovi v industriji, kako določili minimalne vrednosti, ki še ne škodijo preveč našemu zdravju in naravi? Ne, arhitekti, inženirji in drugi strokovnjaki morajo razmišljati, kako uporabiti naravnejše materiale, naravnejše dodatke, ne strupene kemije.



Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor

"Nehati moramo kazati s prstom drug na drugega in samo obtoževati. Če je človeštvo prišlo tako daleč, znamo rešiti tudi te težave. Ljudi pošiljamo na Luno, kmalu na Mars, tukaj se pa zapletamo v zvezi s tehnološko primerljivimi vprašanji." Foto: Getty Images

Kljub slabim napovedim je še prostor za optimizem

Minister optimistično gleda v prihodnost, prepričan je, da nam marsikje že danes gre dobro. Kot primer navaja ravnanje z odpadki, ki je sicer eden od glavnih izzivov. "A tu smo v Sloveniji v vrhu Evrope, med prvimi tremi ali petimi državami pri ločevanju komunalnih odpadkov. Tudi z novim zakonom bomo še bistveno boljše uredili ravnanje z odpadki. Naše napore prepoznava tudi Evropska komisija. Ne samo z besedami, tudi izdatno finančno bodo podprli naše razmišljanje, naš razvoj na področju odpadkov," pojasnjuje.

Prepričan je, da se zadeve izboljšujejo, cilji so vse višji. Kot prednost pa navaja tudi, da mladim ni vseeno za okolje.