Minister Simoniti o tem, kje je bil, ko bi se moral zagovarjati glede medijske svobode

"Sedel sem poleg predsednika vlade in čakal na trenutek, da bom spregovoril. Do skrajnosti neprimerno je bilo, da je želela obiti predsednika vlade in se usmeriti name. Že prej smo poslali vse prevode, vse gradivo, in s tem sem jo želel soočiti," je povedal minister za kulturo Vasko Simoniti.

Spor med premierjem Janezom Janšo in Sophie In t'Veld, ki je predsednica skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, še vedno buri duhove. "Izjave predsednice komisije so bile pretirane in žaljive. Poslali smo ji vse materiale, uporabila je cenzurni prijem in prepovedala predvajanje posnetka. Ta posnetek je bil stališče in bil je brutalno ustavljen," je v pogovoru z Igorjem Pirkovičem na TV Slovenija povedal minister za kulturo Vasko Simoniti.

Je bila Slovenija v obdobju prve vlade Janeza Janše bolj proevropsko usmerjena?

Na to vprašanje je minister odgovoril, da morebitna povezava z Madžarsko ali Poljsko ne more pomeniti, da naša država ni proevropsko usmerjena. "Ne nazadnje sta tudi Madžarska in Poljska evropski državi," je dodal. Prepričan je, da o nedemokraciji govorijo tisti, ki sami po svoji funkciji delujejo nedemokratično.

"Lepo vas prosim, seveda se Evropa ne ukvarja samo z nami. Preberite še medije v drugih državah, poglejte, kaj vse se dogaja v evropskem parlamentu, in vse vam bo jasno," je še dodal.

O medijski svobodi

Ameriški State Department je v torek izdal poročilo o položaju človekovih pravic po svetu v letu 2020, ki se v primeru Slovenije obširneje kot kadarkoli doslej ukvarja z napadi na medije in novinarje. Minister je povedal, da so v Sloveniji zamolčali, da je bilo v poročilu tudi povedano, da je medijska svoboda neokrnjena, da se vlada ne vtika v uredniško politiko ... Predvsem je kritičen do javne RTV Slovenija, kjer "bi morali striktno slediti temu, kaj je poročilo, kaj je komentar, in to tudi upoštevati".

"Nikoli nisem poklical nobenega novinarja, nobenega urednika," je še zagotovil.

"V konkretne primere se ne vtikam"

"Nikoli se ne vtikam v novinarje, prav tako se ne vtikam v konkretne primere posameznih delavcev v kulturi," je povedal Simoniti. Pojasnil je, da je bilo januarja in februarja lani veliko več prijav samozaposlenih kulturnikov, številka je še naraščala in maja so se spopadli s tem vprašanjem. "Držati se je treba kriterijev in razločiti med tako imenovanim razvedrilnim programom in kulturo, čemur je v osnovi namenjena," je dejal.

Sam pravi, da se zavzema za to, da se nagradi tiste, ki si to res zaslužijo, treba je poskrbeti za štipendije in ustvariti pogoje.

Dotaknil se je tudi ustanovitve muzeja osamosvojitve, dejal je, da je bila osamosvojitev želja po svobodi, tak muzej pa imajo vse pomembnejše države po svetu. Pojasnil je, da je javni zavod ustanovljen in da bo trajalo nekaj časa, da se vzpostavi razstava oziroma primerno zaznamovanje tega dogodka.

O interpelaciji: "Pogosto je šlo predaleč"

"Interpelacija je bila dolga, eno sem imel že v prvem mandatu, ko je ravno tako trajala dva dni. Bila je utrujajoča, ampak sem si že odpočil," je o interpelaciji dejal Simoniti. Dodal je, da je kultura v vsakem narodu pomembna, tudi v Sloveniji, kjer ima svoje mesto še posebej poudarjeno zaradi zgodovine, vendar pa, kot v primeru interpelacije, gre za druge stvari, gre zgolj še za eno od možnosti, kako zrušiti vlado.

"Govorili so, da delam kulturni genocid, da kulturo sovražim, in to so mnenja, ki so žaljiva in nesramna, predvsem pa neupravičena," je še dodal.

Dejal je še, da se veliko kulturnikov drži ob strani in se ne želi izpostavljati, medtem ko se tako imenovani politični kulturniki izpostavljajo in so politično, ne kulturno aktivni. "Radi bi podružbili kulturo, kar pa oni razumejo tako, da zavzamejo položaje. Razdeljevali bi denar in igrali socialne korektive, izgovarjali pa bi se na umetnost in kulturo. Čutijo, da se jih odriva od korita, ki je napajališče neodgovornih ljudi," je še dodal.