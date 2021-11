Minister Simoniti odločno: Odgovoril bom, ko ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za kulturo Vasko Simoniti, ki se z vlado mudi v Pomurju, je v izjavi novinarjem povedal, da bo očitke Igorja Samoborja glede SNG Drama Ljubljana komentiral, ko bo dobil enako priložnost na RTVS kot zdaj že nekdanji ravnatelj. Na ministrstvu za kulturo so medtem v odzivu zapisali, da bo Simoniti izjavo za javnost podal v sredo.

Ravnatelj SNG Drama Ljubljana Igor Samobor je odločitev, da odstopa, sporočil v ponedeljek zvečer. Kot razlog za to odločitev po osmih letih, odkar vodi to institucijo, je navedel nespoštovanje zavez glede prenove gledališke hiše. Glavne očitke je naslovil na ministra Simonitija, češ da je dozdajšnja dogovarjanja glede financiranja prekinil. Svojo odločitev je po javnem pismu pojasnil tudi kot gost ponedeljkovih Odmevov na Radioteleviziji Slovenija (RTVS).

Samobor: Minister je prekinil financiranje prenove Drame

"Kljub dejstvu, da smo vse zaveze in postavke pogodbe o financiranju projektiranja prenove Drame vestno realizirali, je minister Simoniti financiranje prekinil. Vsi sodelujoči od takrat delujejo pro bono, ker se zavedajo, da odlašanje prenove zgradbe lahko predstavlja tudi prekinitev delovanja SNG Drama kot gledališča. Minister je hkrati brez posveta s stroko posegel v projekt in med drugim zahteval, da se iz projekta izključi tri leta pred tem kupljene prostore Nemške hiše. V želji po nadaljevanju postopkov smo z ekipo sodelavcev na vse te samovoljne intervencije pristajali," je zapisal Samobor.

"Kljub zahtevani prilagoditvi projekta zelene luči za nadaljevanje projektiranja nismo dobili. Dobili nismo niti dovoljenja za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje pa je prvi pogoj za pripravo dokumentacije, ki je podlaga za vse nadaljnje postopke in tudi za izračun dejanske vrednosti investicije," je v svoji izjavi med drugim opozoril Samobor.

Po njegovem mnenju je zgradba popolnoma izrabljena, kar dokazujejo preverbe statike in potresne varnosti. "Kljub poročilom strokovnjakov za posamezna področja, ki jih redno pošiljamo na ministrstvo in ki bi zahtevala takojšnjo reakcijo, ministrstvo prenovo prelaga na nejasno prihodnost," je še zapisal Samobor, ki je bil na čelu gledališča osem let.