Stric nove tabujevke je znani slovenski igralec

Potem ko so se razšli z Evo Beus, so člani skupine Tabu konec maja razkrili, da imajo novo pevko, Ptujčanko Katarino Samobor. "Preprosta, srčna, čustvena, polna energije in, kot se je izkazalo v zadnjih mesecih, popoln delček v sestavljanki Tabu," so jo opisali.

V novi številki revije Lady je Katarina povedala, da kot nov obraz skupine Tabu čuti veliko odgovornost, obenem pa ne želi posnemati prejšnjih treh pevk, temveč v glasbi pustiti svojo sled.

Prva pesem Tabujev z novo pevko:

21-letna Ptujčanka pa je v Lady spregovorila tudi o svojem stricu, priznanem igralcu in nekdanjem ravnatelju ljubljanske drame Igorju Samoborju.

Igor Samobor Foto: Mediaspeed

"Igorja, pozneje pa tudi Filipa (njegovega sina, op. p.), sem velikokrat videla na odru. Od nekdaj sem v stiku z gledališčem," je povedala in dodala, da je kot srednješolka tudi sama razmišljala o karieri v tej smeri, a se je nato bolj našla v petju.

