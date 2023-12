Minister Props po več letih spora dosegel sodno poravnavo s SPL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Franc Props je bil med letoma 2011 in 2019 generalni direktor podjetja SPL.

Franc Props je bil med letoma 2011 in 2019 generalni direktor podjetja SPL. Foto: STA

Od Propsa je namreč podjetje SPL, v katerem je pred leti zasedal položaj generalnega direktorja, s tožbo terjalo dobrih 400 tisoč evrov zaradi domnevne poslovne škode, ki naj bi jo povzročil. Kot je poročal omenjeni medij, bi se strani morali v četrtek srečati na ljubljanskem okrožnem sodišču, a sta po več letih spora ta teden dosegli sodno poravnavo.

Vsebine poravnave Props za POP TV ni želel komentirati, prav tako tega niso želeli razkriti v SPL.

Nekdanji poslanec Svobode in sedanji minister za javno upravo je sicer v podjetju SPL, ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin, deloval velik del svoje kariere. Sprva je bil pomočnik tehničnega direktorja, nato direktor tehničnega sektorja in med letoma 2011 in 2019 še generalni direktor.

Mediji so sicer v tistem času poročali o visokih cenah, ki jih zaračunava SPL, pa tudi o težavah z menjavo upravnika. Nekaj očitkov, povezanih z njegovim vodenjem SPL, je na dan prišlo tudi v času Propsove kandidature, a jih Props ni želel komentirati.