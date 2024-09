Minister Poklukar se je z generalnim direktorjem policije Senadom Jušićem v Šentjurju srečal z namestnikom direktorja Policijske uprave Celje Primožem Senico in šentjurskimi policisti ter s tamkajšnjim županom Markom Diacijem.

Policija ima prostore v stanovanjskem bloku

Policijska postaja Šentjur ima svoje prostore v stanovanjskem bloku, ki so neprimerni in prostorsko več ne zadoščajo operativnim potrebam enote, so zapisali na ministrstvu. "Naredili bomo vse, da se čim prej pride do nove policijske postaje v Šentjurju," je zatrdil minister. Verjame, da bodo v sodelovanju z županom in občinsko upravo našli zemljišče, ki bo predvsem poplavno varno.

Dejal je, da je pri tem na potezi občina. Po besedah Marka Diacija bodo do konca leta pripravili projekt komunalne opreme in jo nato uredili v letu 2025.

Minister je še pohvalil delo tamkajšnje policijske uprave, pri čemer je izpostavil dobro sodelovanje z medobčinskim redarstvom in skupno delo v mešanih patruljah. Župan Marko Diaci pa je ocenil, da "so res varna občina".