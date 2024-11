Minister Boštjančič o odločitvah vlade #vŽivo

"Ponosen sem, ker smo skupaj dokazali, da socialni dialog deluje tudi v Sloveniji," je v uvodu dejal Boštjančič in izpostavil dosežen sporazum o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju. Kot je povedal, je prav delujoč in stabilen javni sektor nujen za delovanje države.

V nadaljevanju je naštel spremembe, ki jih prinaša nov plačni sistem. Dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja in celovito prenovo plačnega sistema je označil za zgodovinskega.

V nadaljevanju je spregovoril o sprejetem državnem proračunu. Med drugim bodo v ospredju ukrepi na področju gospodarstva, zdravstva in stanovanjske politike.

Boštjančič: Jasno mi je bilo, da je šlo za politično motivirano revizijo

"Nisem presenečen nad ugotovitvami urada za proračun. Zelo hitro sem si ustvaril mnenje, kako je bila notranja revizija na ministrstvu za pravosodje izvedena. Jasno mi je bilo, da je šlo za politično motivirano revizijo. To je v veliki meri urad to zdaj potrdil. Preden niso bile znane ugotovitve tega nisem želel komentirati," je glede zaključenega izrednega pregleda skladnosti notranje revizije ministrstva za pravosodje nakupa sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani z usmeritvami za državno notranje revidiranja komentiral Boštjančič.

Na uradu za proračun so ugotovili, da so bili namen, pristojnosti, odgovornosti in naloge notranje revizije v vseh pomembnih pogledih neskladni z usmeritvami.