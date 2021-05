Mineva 32 let od podpisa in branja Majniške deklaracije

Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije, Univerzitetna konferenca ZSMS in Društvo slovenskih skladateljev so z deklaracijo zahtevali suvereno državo slovenskega naroda, v kateri bi samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope.

V deklaracijo so zapisali, da je glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost slovenska država utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, ter družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.

Dokument je nastal v pisarni Dimitrija Rupla aprila 1989 na tedanji fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Tone Pavček jo je 8. maja 1989 prebral na množičnem zborovanju na Kongresnem trgu, ki je bil povezan s procesom tedanjih vojaških oblasti proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiću in Franciju Zavrlu, t. i. četverici JBTZ.

31. maja 1988 so namreč uslužbenci državne varnosti in vojaški varnostni organi priprli takratnega sodelavca tednika Mladina Janšo in pripadnika JLA Borštnerja, ki naj bi Mladini posredoval tajni ukaz o stopnjevanju bojne pripravljenosti JLA v Sloveniji, kjer so potekali procesi demokratizacije. Štiri dni pozneje, 4. junija 1988, so priprli še novinarja Mladine Tasiča, obtožen pa je bil tudi urednik Mladine Zavrl. Vsi štirje so bili obsojeni, po pritisku javnosti pa predčasno izpuščeni.