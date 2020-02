Milko Novič ni prišel na obravnavo

Milka Noviča obtožnica bremeni, da je 16. decembra 2014 zvečer na Viču umoril direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Aprila 2017 je Okrožno sodišče v Ljubljani očitkom pritrdilo in ga spoznalo za krivega ter mu izreklo 25-letno zaporno kazen. Po pritožbi so decembra 2017 enako ocenili višji sodniki in obsodbo potrdili, a je jeseni 2018 vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje.

Milka Noviča na današnjo obravnavo na višjem sodišču ni bilo. Pritožbo nad oprostilno sodbo zaradi umora Janka Jamnika je vložilo tožilstvo. pic.twitter.com/JmRiFPdmYL — Vitomir Petrović (@VitomirPetrovic) February 12, 2020

Novi senat pod vodstvom sodnika Zvjezdana Radonjića je v ponovljenem sojenju Noviča oprostil, tožilstvo se je na sodbo pritožilo, tako da so zdaj spet na potezi višji sodniki. Ti lahko prvostopenjsko sodbo potrdijo, spremenijo ali razveljavijo in odredijo novo sojenje.

Še pred tem so se višji sodniki odločili, da bodo izvedli javno sejo. Sodnica poročevalka Stanka Živič naj bi predstavila dozdajšnji potek sojenja, tožilstvo pa pritožbo, na katero bo imela obramba možnost odgovoriti. Odločitve danes ni pričakovati.

Tožilka Blanka Žgajnar je sicer takoj po oprostilni sodbi presodila, da v ponovljenem sojenju niso bile razčiščene zadeve, na katere je opozorilo vrhovno sodišče, ko je zadevo poslalo v ponovno sojenje. Dejala je, da je bila rekonstrukcija dogajanja usodnega dne opravljena na nepravilen način in da ni dokazov o popolnem alibiju Noviča, kar je menil sodnik. Tovrstne ocene je tožilstvo verjetno povzelo tudi v pritožbi.

Kazenski postopek zoper Noviča bo sicer zastaral septembra letos, dve leti po razveljavitvi sodbe na vrhovnem sodišču, če pred tem ne bo pravnomočne sodbe.