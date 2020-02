Je Janka Jamnika ubil Milko Novič ali kdo drug?

Pet let in dva meseca po tem, ko so direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika našli v mlaki krvi blizu znanega ljubljanskega lokala, bodo jutri na sodišču znova odločali, ali ga je iz brezobzirnega maščevanja zaradi izredne odpovedi ubil Milko Novič ali ne.

Po prvi obsodbi pred slabimi tremi leti, ko so ga obsodili na 25 let zaporne kazni, a je bila ta razveljavljena, je bil leto pozneje v drugo spoznan za nedolžnega. A tudi ta sodba bi lahko jutri padla.

O usodi Milka Noviča sta na prvi stopnji ljubljanskega sodišča doslej odločala dva sodnika. Špela Koleta ga je aprila 2017 poslala za 25 let na Dob. Njen stanovski kolega Zvjezdan Radonjić pa je zadevo natanko dve leti pozneje obrnil popolnoma na glavo.

Sodnik Zvjezdan Radonjić je opravil rekonstrukcijo dogodkov. Foto: Bojan Puhek

Glavni razlog, da je Novič v priporu in nato zaporu preživel kar 40 mesecev, je bilo pričanje sodnega izvedenca Franca Sabliča. Ta je na sodišču podal mnenje o delcih streljanja, ki so jih po umoru našli na Noviču in njegovi jakni, in ga na podlagi teh delcev postavil na kraj umora.

A da bi te sledi v resnici lahko izvirale s strelišča, kot je trdil Novič, so potrdili tako hrvaški kot tudi nemška izvedenca, ki sta sodišče opozorila tudi na nenavadno odsotnost krvi.

Njegov telefon neposredno pri kraju umora

Med obremenilnimi dokazi je tudi dejstvo, da se je njegov telefon 16. decembra 2014, v času, ko se je zgodila tragedija, preklopil na repetitor neposredno pri kraju umora. Kljub temu je na Novičevo stran stopila celo mati pred gostiščem Via Bona umorjenega direktorja kemijskega inštituta Janka Jamnika.

Sodnik Radonjić je zato opravil rekonstrukcijo dogodkov. Vrhovno sodišče je ob upoštevanju dokazov in izjav prič sklenilo, da je za vožnjo s svojim kolesom imel Novič natanko šest minut časa, da bi prišel do 1,6 kilometra oddaljenega kraja izvršitve zločina.

Sodnik je zato Noviča na naslednji obravnavi oprostil. A je tožilstvo hkrati tudi že napovedalo pritožbo.

Za umor Janka Jamnika je bil v kriminalistični preiskavi Novič edini mogoči storilec. Kako se bodo jutri na že petem sojenju, če upoštevamo še pritožbe, odločili višji sodniki, pa bomo še videli.