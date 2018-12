Miklavž obdaroval najmlajše v prestolnici #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani je najmlajše danes obiskal in obdaroval Sveti Miklavž. Foto: Ana Kovač

Otroke in odrasle bo v teh dneh na številnih prireditvah po državi presenečal in obdaroval sveti Miklavž. Prvi dobri mož, ki se ga veselijo zlasti najmlajši, je otroke danes popoldne obiskal tudi v prestolnici. V Ljubljani se je Miklavž v središče mesta spustil z Ljubljanskega gradu. Miklavžev sprevod se je začel na Krekovem trgu, miklavževanje pa je vrhunec doseglo na Prešernovem trgu.

V četrtek, 6. decembra, praznujemo god svetega Miklavža. Prihoda prvega dobrega moža so se še posebej veselijo najmlajši, ki jih bo sveti Miklavž v teh dneh obdaroval na številnih prireditvah v različnih slovenskih mestih in krajih.

Čarobno miklavževanje v Ljubljani

Priljubljeni decembrski svetnik po izročilu na predvečer pred svojim godom obdaruje predvsem pridne otroke, poredni pa, kot veleva tradicija, prejmejo šibo. Ponekod prinese predvsem manjša darila, kot so sadje in sladkarije, ponekod pa je obdarovanje svetega Miklavža osrednje obdarovanje v decembru.

Na sprevodih svetega Miklavža spremljajo parkeljni in angeli, ponekod pa ob miklavževanju pripravijo tudi sejme, pohode, teke in glasbene nastope. Zgornje fotografije prikazujejo miklavževanje v središču Ljubljane.

S praznično okrasitvijo navdušuje tudi Celje

Poleg Ljubljane letos s praznično okrasitvijo navdušuje tudi Celje. Upoštevajoč lanske odzive obiskovalcev, so se tudi letos v Celju odločili programsko ponudbo ustvariti na način, ki je zanimiv za najširše skupine obiskovalcev.

Novinar: Uroš Maučec/Video: Planet TV

Dogajanje se osredotoča na Krekov trg, Glavni trg in Trg pred Mestnim kinom Metropol, ki se jim prvič pridružuje dvorišče Knežjega dvorca, v katerega so umestili svetlobni element princa in princese s kočijo.

Tudi letos so dogodki za obiskovalce večinoma brezplačni, danes je najmlajše s svojim prihodom razveselil tudi sveti Miklavž.